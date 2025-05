Tko će osvojiti naslov prvaka Hrvatske u nogometu? Pitanje je tjedna u hrvatskom sportu uoči posljednjih 90 minuta u SuperSport HNL-a. U nedjelju s početkom u 17.00 Dinamo na Maksimiru dočekuje Varaždin i za titulu treba pobjedu i kiks Rijeke. Rijeka isto u 17.00 igra finale protiv Slaven Belupa na Rujevici i ako pobijedi, osvaja naslov, prvi od 2017. i drugi ikad u klupskoj povijesti. Hajduk gostuje na Šubićevcu kod Šibenika s početkom utakmice u isto vrijeme i u troboju ima najmanje šanse uzeti titulu. Jer, teško je za očekivati da će Rijeka i Dinamo izgubiti svoje utakmice...

Ivan Katalinić jedno je od najuspješnijih nogometnih imena Hajduka. Kao golman, član slavne generacije koju je vodio legendarni Tomislav Ivić, osvojio je Kate četiri naslova prvaka i pet uzastopnih Kupova propale Jugoslavije, a kao trener od samostalnosti Hrvatske je jedini odveo splitski sastav do dvostruke krune, kao i do četvrtfinala Lige prvaka 1995. godine, što je do danas ostao najveći uspjeh Hajduka. Isto tako, od 1996. do 2002. Katalinić je bio član stručnog stožera, pomoćnik Miroslava Ćire Blaževića na klupi hrvatske reprezentacije, koja je na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. osvojila brončanu medalju.

Nadalje, početkom 1980. potpisao je kao golman za Southampton gdje se zadržao tri i pol godine. U trenerskoj karijeri Kate je vodio 20 klubova. Pitali smo ga tko će osvojiti naslov prvaka Hrvatske u nogometu?

"Rijeka je najbliže naslovu. Ako pobijedi Slaven Belupo pred svojim navijačima, onda je gotovo", kaže za portal Net.hr Ivan Katalinić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajduk je prošlu nedjelju u Jadranskom derbiju slavio protiv Rijeke 2-1.

"Gledajte, uvijek dok i teoretski postoje šanse ne treba tu momčad otpisivati, ali realnost je drugačija. Vidjeli smo dosad iznenađenja u ovoj sezoni, ali ovo je ipak zadnje kolo, zadnjih 90 minuta, pitanje je hoće li se i u završnih 90 minuta dogoditi takva iznenađenja".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li Ivan Katalinić počeo opet ići na utakmice Hajduka?

"Ma kakvi, već deset godina ne idem. Sad će biti deset godina. Niti ne planiram. Dokle god ovi vode klub, nema šanse da se ja pojavim na utakmici Hajduka."

Tko su to ovi?

"Ova udruga, tko drugo. Bože pomozi!"

Misli li Kate na Udrugu Naš Hajduk?

"Ovi koji vode, zna se tko vodi. Grad Split i oni. Grad im da to, razumijete, i onda je sve to - ajme, majko. Vidite i sami da je Puljak rekao da je bolje da navijači vode Hajduk nego političari, onda znate koja je to igra. Samo zbog glasova. Čista politika, ništa drugo".

Postoji priča da je Katalinića zasmetao slogan - rezultat je trend, a ideali su vječni...

"Je, a ja 25 godina u rezultatu i onda ti netko soli pamet. Meni to ne treba. I sad da pričamo tko je kriv... Nisam ja taj dežurni koji bi trebao prokazivati tko je kriv što Hajduk vjerojatno neće niti ovu sezonu osvojiti naslov, iako teorija Bijele još drži u igri. Neka oni sami traže krivca, neću ja govoriti tko je krivac. Sad kad ste me podsjetili na ovo - rezultat je trend, a ideali su vječni. Mislim da vam je tu priča vrlo jasna. Ne treba biti pametan da se shvate neke stvari".

Puljak je umjesto u stožeru u nedjelju bio na utakmici Hajduk - Rijeka u svečanoj loži. Kako to Kate komentira, politički trik ili stvarna ljubav prema klubu?

"Lako što je Puljak gledao utakmicu na stadionu. On nije znao što je balun dok nije došao na mjesto gradonačelnika Splita, a sad su mu očito ti navijači koji mu daju glasove, pa onda on zato i ide. On drugog razloga nema da bi došao na utakmicu. Puljak ne zna što je ofsajd, a kamoli bilo što drugo", zaključio je Ivan Katalinić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Završnica kakvu HNL ne pamti: Prvak će se odlučiti u zadnjem kolu!