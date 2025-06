Juriću se ostvarila velika želja: U Atalantu je doveo igrača koji ga je oduševio u Engleskoj

Ivan Jurić naslijedio je Gian Piera Gasperinija na klupi Atalante ovog ljeta. 'Božica' iz Bergama se u posljednjih nekoliko godina, pod Gasperinijevim vodstvom, prometnula u jedan od najjačih talijanskih klubova, a sve je kulminiralo osvajanjem Europske lige 2024.

Jurićev zadatak je nastaviti napredak kluba i osigurati da se on i dalje kreće u pravom smjeru, a hrvatski stručnjak dobio je i pojačanje koje bi mu u tome trebalo pomoći. Riječ je o igraču kojeg je već vodio tijekom ove sezone u Southamptonu, Kamaldeenu Sulemani. Da je posao završen potvrdio je talijanski insajder Nicolo Schira koji je odmah obznanio i detalje posla.

Atalanta je 23-godišnjeg brzonogog Ganca platila 18 milijuna eura, a on će potpisati ugovor do ljeta 2029. s opcijom produljenja za 2030.

