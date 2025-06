Engleski izbornik koji je potpisao najveće uspjehe odlikovan viteškom titulom

Gareth Southgate od sada je Sir Gareth Southgate. U dvorcu Windsor engleski princ William odlikovao je bivšeg engleskog izbornika viteškom titulom.

Gareth Southgate titulu je zaslužio svojim uslugama Engleskom nogometnom savezu. Southgate je preporodio englesku reprezentaciju i vodio je do dva uzastopna finala Eura i polufinala Svjetskog prvenstva 2018. Southgate je postao četvrti engleski izbornik s ovom titulom nakon Waltera Winterbottoma, Alfa Ramseyja i Bobbyja Robsona.

