Ivan Čupić postaje trenerom kluba s kojim je dva puta osvojio Ligu prvaka kao igrač

Ivan Čupić novi je trener Vardara! Legendarni hrvatski reprezentativac sjeda na klupu kluba s kojim je dva puta osvojio naslov europskog prvaka.

Čupić je prije nešto više od godinu dana završio igračku karijeru. Kao trener prošle je sezone vodio Metković kojeg je spasio od ispadanja iz hrvatske Premijer lige. Sada je dočekao veliki trenerski transfer. Sjest će na klupu dvostrukog prvaka Europe, makedonskog Vardara u kojem je kao igrač nastupao pet godina, a 2017. i 2019. bio je s makedonskim klubom na tronu Europe.

