Italija donosi drastičnu odluku u vezi Schengena, a sve zbog njemačkih ultrasa

Italija će napraviti presedan i na 48 sati stopirati Schengen, a sve zbog utakmice Napolija i Eintracht Frankfurta u Ligi prvaka koja će se igrati 4. studenog.

Zanimljivo, već je donesena odluka de gostujućim navijačima neće biti dozvoljeno prisustvovati utakmici, ali Talijani su u strahu pa uvode dodatne mjere. Schengenski sporazum stat će na 48 sati i uvest će se kontrole na granicama.

Što je Talijane nagnalo na ovakvu odluku?

Sve je to zbog nereda iz ožujka 2023. kada je nekoliko stotina navijača Eintrachta došlo u Napulj unatoč zabrani. Došlo je do velikih nereda između dvije navijačke skupine, a Talijani ovaj put pod svaku cijenu to žele spriječiti.

Sve o Ligi prvaka čitajte na portalu Net.hr.

Za Eintracht Frankfurt, trenutna odluka talijanskih političara nije iznenađenje. Član uprave Philipp Reschke za Bild kaže: „Ova je mjera svima objavljena na sastanku u Rimu.“ Sastanak se održao 23. rujna u Ministarstvu unutarnjih poslova, a obaviještena je i UEFA.

POGLEDAJTE VIDEO: Martinjak spreman za napad na pojas: Za RTL Danas otkrio ide li nakon toga u FNC!