Invazija hajdukovaca na Varaždin! Pogledajte kakav krkljanac se stvorio, kolone su ogromne

Hajduk u petak u sklopu 30. kola SuperSport HNL-a od 18.45 sati gostuje u Varaždinu i traži prijeko potrebna tri boda u borbi za naslov prvaka.

Brojni hajdukovci zaputili su se na sjeverozapad Hrvatske kako bi igračima dali podršku te se zato stvaraju gužve u prometu.

Čitateljica nam javlja o dugoj koloni između naplatne postaje Lučko i Karlovca, a gužvi ima i u smjeru Zagreba. Stali su automobili i autobusi, a na snimci koju nam je poslala čitateljica vidi se da je dosta ljudi izašlo iz svojih vozila. Na terenu je i policija.

Obavijest policije

Podsjetimo, Policijska uprava varaždinska još je u srijedu objavila upute za sve navijače, posjetitelje i gledatelje koji planiraju doći na gradski stadion "Anđelko Herjavec" i gledati utakmicu.

Navode da će stadion biti otvoren već od 16.45 sati, a posjetiteljima se radi izbjegavanja gužvi preporučuje da na vrijeme krenu prema stadionu te da poštuju upute i pravila organizatora, kao i naredbe policajaca u prometu i na stadionu. Od 15 do 22 sata, očekuje se pojačani promet na ulicama u blizini stadiona te se građanima savjetuje da izbjegavaju korištenje istih.

"Od 15 do 22 sati bit će zatvorena Zagrebačka ulica od raskrižja s ulicom Frana Supila i rotora kod trgovačkog centra Kaufland. Iz smjera grada bit će dozvoljen prolaz gledateljima koji dolaze na utakmicu, do skretanja za Tehnološki park, i to samo poradi parkiranja o okolnim parkiralištima. Molimo ostale sudionike u prometu da koriste zaobilazne ceste", ističe policija u priopćenju.

"Preporučujemo posjetiteljima koji dolaze svojim vozilima na utakmicu, da koriste parkirališta kod gradskih bazena i Tehnološkog parka u Zagrebačkoj ulici i prostor Autokluba Varteks. Ulaz na parkiralište Autokluba Varteks iz smjera Gospodarske ulice bit će za navijače gostujućeg kluba, dok će za sve ostale ulaz biti iz Biškupečke ulice", dodaje policija.

