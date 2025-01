Inter je navodno sve dogovorio sa Sučićem, čeka se još samo dogovor klubova

Talijanski velikan Inter već neko vrijeme pokušava dovesti Petra Sučića iz Dinama, a sada su se pojovile nove informacije. Najpoznatiji stručnjak za transfere, Fabrizio Romano, objavio je na svom profilu na X-u kako je milanski klub dogovorio osobne uvjete s igračem te se još samo čeka dogovor klubovam kako bi Sučić postao novi igrač Intera. Talijanima je plan nmavodno transfer završiti do kraja siječnja, a vezni igrač ostao bi na posudbi u Dinamu do kraja sezone.

Inter je Dinamu ponudio 12 milijuna eura fiksne odštete plus tri milijuna eura bonusa, a maksimirski klub to je odbio. Modri su navodno na prodaju spremni ukoliko Inter ponudi 15 milijuna eura fiksne odštete uz još nekoliko milijuna u bonusima, a traže i postotak od Sučićeve prodaje u budućnosti, ali to još nije potvrđeno.

Sučić je za Dinamo je dosad odigrao 60 utakmica i pet se puta upisao u listu strijelaca. Uz to je i hrvatski reprezentativac, a u pet nastupa za Vatrene zabio je jedan pogodak.

