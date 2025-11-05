Povijesni trenutak: Inter i Milan službeno postali vlasnici legendarnog San Sira!

Inter i Milan službeno su u srijedu postali suvlasnici San Sira, stadiona koji je prethodno bio u vlasništvu grada Milana, što je ključni korak u njihovim planovima za izgradnju novog stadiona.

"AC Milan i Inter Milan objavljuju da su u srijedu s gradom Milanom potpisali kupoprodajni ugovor za stjecanje vlasništva nad urbanim područjem San Sira koje obuhvaća stadion Meazza i okolno zemljište", objavila su dva kluba u zajedničkoj izjavi.

Prodaju stadiona odobrilo je Gradsko vijeće Milana 30. rujna nakon više od jedanaest sati rasprave, s 24 glasa za, 20 protiv i dva suzdržana.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

AC Milan i Inter Milan platili su 197 milijuna eura za postojeći stadion i susjedna parkirališta gdje planiraju izgraditi svoj novi stadion, koji će i dalje dijeliti. Novi San Siro, kapaciteta 71.500 mjesta, trebao bi biti dovršen 2031. godine i dva će kluba platiti njegovu igradnju 1,2 milijarde eura.

Trenutni stadion, jedan od najikoničnijih u europskom nogometu, često uspoređivan s betonskom katedralom, najveći je u Italiji s kapacitetom od 75.000 mjesta. No, stadion, otvoren 1926. i od tada nekoliko puta renoviran, više nije prikladan za potrebe gledatelja ili klubova koji žele povećati svoje prihode.

San Siro, također poznat kao stadion Giuseppe Meazza, bit će uglavnom srušen , osim jedne tribine koja koja je zaštićeni povijesni spomenik.

San Siro će ove zime biti domaćin svečanosti otvaranja Olimpijskih igara Milan-Cortina 2026 (6.-22. veljače).

POGLEDAJTE VIDEO: Matija Črep obranio čast hrvatskog taekwondoa