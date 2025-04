Insajder otkrio: Na treningu se potukli Modrićevi suigrači? 'Morali su ih razdvojiti'

Teški poraz od Arsenala na Emiratesu u četvrtfinalu Lige prvaka prošloga tjedna, digao je uzbunu u redovima Real Madrida. Igrači su vrlo nervozni i pod velikim pritiskom pa je tako i Luka Modrić osjetio da mora Carla Ancelottija upozoriti na nedovoljno zalaganje nekih svojih suigrača. Već se pisalo i o navodnom lošem odnosu Mbappéa i Viníciusa Júniora, dvije najveće zvijezde kluba, a nove informacije ukazuju kako je stanje u svlačionici daleko od idealnog.

Kako javlja novinar El Chiringuita Edu Aguirre, prošlog petka na treningu došlo je do intenzivne svađe dvojice suigrača, a na kraju je navodno izbila i tučnjava između Judea Bellinghama i Antonia Rüdigera. "Bio je to jedan od najnapetijih tjedana u svlačionici Real Madrida. Od srijede, igrači su se osjećali kao da moraju proći kroz to, osjećaju da je njihova sezona na kocki za samo nekoliko dana. Rečeno mi je da je na treningu u petak došlo do jake svađe između dvojice igrača. Kao rezultat napetosti, dogodila se značajna svađa te je izbila tučnjava između Bellinghama i Rüdigera" - rekao je Aguirre.

Kako je i sam novinar rekao, takve trzavice nisu ništa novo i događaju se u većini momčadi, ali ističe kako je presudno da se sve to dogodilo prije uzvrata s Arsenalom koji bi, lako moguće, mogao biti presudan za Realovu sezonu. Aguirre je ušao i u detalje te rekao kako je do tučnjave došlo nakon što su Bellingham i Rüdiger prvo jedan drugome dobacivali uvrede, a na kraju su ih suigrači morali razdvajati. Rekao je i kako je do svega toga došlo zbog napetosti koja vlada u klubu nakon debakla od Arsenala.

Ipak, izgleda kako je na kraju sve prošlo u najboljem mogućem redu i španjolski novinar tvrdi kako su dvije zvijezde sukob završile rukovanjem.

