Iniesta u 40. godini završava igračku karijeru

Legendarni španjolski nogometaš i dugogodišnji član Barcelone Andres Iniesta (40) putem društvenih mreža objavio je kraj karijere, pa je na Instagramu objavio video u kojem tvrdi da će 8. listopada konačno reći zbogom profesionalnom nogometu.

Španjolski mediji javljaju da će sljedeći tjedan završiti svoju sportsku karijeru, a datum oproštaja (8. listopada) poklapa se s brojem koji ga prati gotovo cijeli život i brojem koji ga je učinio nogometnom ikonom. Ovaj broj nosio je i tijekom svoje posljednje nogometne sezone u klubu Emirates iz UAE, gdje stvari nisu išle po planu. Vjeruje se da će Iniesta novu karijeru imati u trenerskim vodama, a nikada nije bježao od činjenice da bi volio da se njegova karijera vrati u Kataloniju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Očito bih se želio vratiti u Barcu u nekom trenutku svog života, jer se tako osjećam, ali ne znam kada ili kako da kažem sada, niti itko drugi. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati za to vrijeme i onda ćemo vidjeti gdje smo”, kazao je Iniesta.

Iniesta je igračku karijeru započeo u Albaceteu, a potom je od 1996. do 2018. igrao za Barcelonu. S katalonskim klubom osvojio je čak 29 trofeja. Uslijedila je selidba u Japan, igrao je za Kobe od 2018. do 2023. godine, a prošle sezone bio je član kluba Emirates iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Iniesta je za španjolsku reprezentaciju od 2006. do 2018. odigrao 131 utakmicu i zabio 13 golova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sa španjolskom reprezentacijom osvojio je svjetsko prvenstvo 2010., te europsko prvenstvo 2008. i 2012. godine.Ima ukupno 22 nacionalna naslova s ​​Barcom i tri s japanskim klubom Vissel Kobe. Na međunarodnoj razini osvojio je deset naslova s ​​Barcelonom, uključujući četiri u Ligi prvaka, osvojio je dva puta EURO za mlade sa Španjolskom, a zatim je uslijedila njegova velika trilogija - dva EURA i Svjetsko prvenstvo s La Rojom, gdje je zabio pobjednički gol u finalu koji je razveselio sve Španjolce. Ima ukupno 40 naslova u karijeri.

POGLEDAJTE VIDEO: Prosinečki otvorio dušu: 'Stari mi je teško podnio odlazak u Zvezdu. Priče su da nisam volio trenirati, ali jednu naviku nikad nisam skrivao'

Tekst se nastavlja ispod oglasa