Rijeka i Dinamo sutra od 19.30 na Rujevici igraju ključnu utakmicu za naslov prvaka Hrvatske. Fokus čitave nogometne javnosti u Hrvata usmjeren je prema jednom od najiščekivanijih HNL derbija bijelih s Rujevice i zagrebačkih plavih.

'Od derbija se obično ne očekuje neka velika igra, ali...'

Do kraja su još 4. kola HNL-a. Igra se 32. od 36., a Plavi su vodeći sa 72. boda, bodom više od Rijeke koja ima 71. U igri je 12 bodova. Ilija Lončarević, nekadašnji trener Dinama, najavio je za Net.hr derbi.

"Prije svega, izražavam sućut treneru Jakiroviću zbog smrti majke. Što se tiče derbija, od derbija, takvih utakmica, se obično ne očekuje neka velika igra. Neću biti naročito pametan ako kažem da možemo i tako nešto i očekivati, ali s obzirom da se radi o jako značajnoj utakmici i jedna i druga momčad bi mogli biti, pogotovo domaćin, na tragu toga da će makar dio utakmice utakmice upotrijebiti da daju, reklo bi se, sve od sebe", priča Ilija Lončarević i nastavlja:

"Da li Rijeka pred kraj utakmice, drugo poluvrijeme ili Dinamo na početku, to je druga stvar. Mislim da možemo u svakom slučaju zanimljivost, a može biti jako lijepa i dobra utakmica ako bude realizacija, odnosno golova. Naravno, bit će lijepa za onog tko poluči dobar rezultat. Osobno, najbliže mi je neriješeno, ali nije isto 0-0 ili 2-2 i 3-3. Ja navijam za ovo drugo".

Ilija priča kako je Dinamo u maloj prednosti radi iskustva igranja takvih utakmica, kao igrača. Potkrepljuje to činjenicom da je dosta igrača u momčadi koji su prošli puno toga teškog zadnjih godina u Dinamu. Tvrdi da imaju puno više takvih utakmica iza sebe u odnosu na nogometaše Rijeke.

'Dinamo je u maloj prednosti zbog iskustva'

"Smatram da zbog svega toga Dinamo ima neku malu prednost, a za Jakirovića i Sopića ovo je najveći izazov do sad u karijeri, ali Bože moj, zato su i došli na kormila Dinama, odnosno Rijeke, dva velika hrvatska kluba, bore se za prvo mjesto, pa neka odgovore svojim znanjem, karakterom i izazovom", objašnjava Ilija i nastavlja monolog:

"Svaki trener to želi, pa nije to nikakva teškoća za trenera, osim u dnevnim ili tjednim izazovima koji su pred njima. Ne treba to sad gledati na način nekakve elementarne katastrofe ili elementarnog lijepog vremena. To je nešto što je normalno u sportu", apostrofirao je Ilija Lončarević koji govori kako su igrači ti koji će biti najvažniji u utakmici kao i svaki put dosad.

"Pojedinci će odlučivat u svom trenutnom nadahnuću, tko će to biti. Tko će to biti, to nitko živ ne zna. Nisam prognozer i ne bavim se time", rekao je Ilija Lončarević.

Izazovi

Ono što je sigurno da obje momčadi imaju dovoljno dobrih igrača da u datom trenutku svoje inspiracije riješe dvoboj.

"Sa svojim stavom, gardom i mogućnostima u tom trenutku igrači, pojedinci, moraju odgovarati na izazova koje utakmica stavlja pred sebe, sve ono što ih čeka, sva moguća opterećenja. Nema tu previše mjesta za prognoze. Prognoze su za kladioničare, a ja to nisam", ističe Lončarević.

Dinamo je pred derbi pomalo i malo neočekivano došao u situaciju da je u boljoj poziciji od Rijeke, govori iskusni stručnjak.

'Trener Jakirović ima mogućnost da malo promijeni način igre'

"Trener Jakirović ima tu mogućnost da eventualno da malo promjeni način igre, ali način igre se ne mora mijenjati isključivo sa sistemom, nego s filozofijom igre inače i za tu utakmicu. Mogu igrati Kulenović i Petković s drugačijim zadacima nego inače, pa će opet imati svoj način razmišljanja oko utakmice predočen na terenu. Sve će se vidjeti na terenu, ali igrači su ti koji trebaju rješavati stanje i situacije na terenu. Igrači će biti glavni protagonisti, a ne treneri", rezolutno navodi Ilija Lončarević i zaključuje:

'Sopić i Jakirović su treneri koji razumiju nogometnu igru'

"Ne znam, iskreno, jesu li Sopić i Jakirović baš toliko različiti karakteri. Obojica su fighteri, to je sigurno. To što jedan malo više priča, a drugi malo manje, tu nema previše nekakvih argumenata da mi to sad komentiramo na način kome se nešto više sviđa. Obojica razumiju nogometnu igru, fighteri su i daleko je to u ovom trenutku najvažnije. Prema tome, nije to tema za to. Ponavljam - odlučivat će igrači na terenu, kao i uvijek".