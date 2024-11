Predrag Spasić jedan je od onih nogometaša koji je osjetio slavu i glamur, koji je imao novac, pa doživio stramputicu u životu. Bio je igrač Reala, igrao i za reprezentaciju Jugoslavije, ali onda mu se dogodio - život. Njegova sportska karijera je obilježila njegovu odanost i strast prema igri, a mnogi ga pamte kao pouzdanog i talentiranog nogometaša. Danas radi u skladištu u Kragujevcu za 400 eura.

Predrag Spasić suočava se s teškom ekonomskom situacijom nakon što je izgubio sav novac koji je zaradio tijekom svoje uspješne karijere u nogometu. Nažalost, njegova priča ukazuje na izazove s kojima se mnogi sportaši susreću nakon što se povuku iz profesionalnog sporta i stramputice koje neki od njih doživljavaju.

Naravno da je Predrag Spasić zarađivao velike novce kao nogometaš, ali nije uspio održati financijsku stabilnost jer je, poput nekih nogometaša, uložio u projekte koji su propali. Na kraju je bankrotirao.

"Poslije svega toga imao sam nekih problema, uložio sam u jednu firmu neka sredstva koja su mi zbog bombardiranja i svega onoga što se događalo, propala. Doživio sam financijski gubitak. Poslije toga sam se razočarao. Pao sam u neku letargiju, depresiju i još neke dodatne loše stvari su se događale u mom životu, tako da sam se jedno deset godina borio sam sa sobom i uz pomoć obitelji, mog brata Bojana i jedne doktorice koja mi je puno pomogla. Uspio sam stablizirati se i izliječiti od depresije“, ispričao je Predrag Spasić za Sportklub.

Sve što mu se dogodilo jako ga je pogodilo. Zatvorio se Predrag u sebe i ni sa kim nije razgovarao.

"Pa, meni kada se to sve izdogađalo, malo više sam se povukao u sebe jer sam krivio samog sebe što sam dozvolio da se meni to dogodi. I onda sam se sklanjao od ljudi, bilo me je iskreno i sramota svega. Tako da je neko vrijeme prolazilo. Sada imam 59 godina, može se dogoditi da završim, da upišem tu trenersku, pa da vidim. Nikad nije kasno."

Predrag Spasić prošle je godine u intervjuu španjolskim novinarima kazao:

'Trebam pomoć u ekonomskom smislu. Živim iz dana u dan, u teškoj sam situaciji. Trebaš biti jak da sve prebrodiš''.

Za spomenuti kako je Predrag Spasić igrao za Radnički Kragujevac, Partizan, Real, Osasunu, Atletico Marbellu, Radnički Beograd i Radnički Kragujevac. Za Real je odigrao 22 utakmice, za Osasunu 88 uz 3 gola, a za Jugoslaviju 31 susret uz 1 gol. Taj je gol bio jedan od ključnih koji su Osimovu ekipu odveli na SP u Italiju 1990. Bilo je to na utakmici s Francuskom 1989., a Jugoslavija je pobijedila 3:2.

Predrag Spasić je koncem 80-ih i početkom 90-ih bio jedan od važnijih igrača reprezentacije Jugoslavije. Stameni stoper Partizana bio je nezamjenjiv kotač u viziji tadašnjeg izbornika Ivice Osima, koji zadnji red reprezentacije nije mogao ni zamisliti bez proćelavog braniča rođenog u Kragujevcu 1957.

Spasić je bio standardan i na Mundijalu na kojem je Jugoslavija stigla do četvrtfinala, a solidne igre u Italiji su mu omogućile transfer iz Partizana u Real. Realovim skautima zapeo je za oko tijekom osmine finala SP-a, kad je Jugoslavija pobijedila Španjolsku 2:1 nakon produžetaka.

Premda je kiksao u 84. minuti kod gola Julija Salinasa, Realovim se ljudima Spasić svidio i kupili su ga. Legendarna je priča da su Španjolci prije potpisa tražili od Spasića rodni list da se uvjere da zaista ima 25 godina jer je djelovao puno starije. No avantura u Madridu pokazala se katastrofalnom.

