Igrači Sjeverne Koreje umjesto sportskog pozdrava, šakama udarali Japance

Foto: Redha Hosni Seggani/imago Sportfotodienst/profimedia

Japanski nogometni savez zatražio je i očitovanje od FIFA-e

22.11.2025.
17:19
Sportski.net
Redha Hosni Seggani/imago Sportfotodienst/profimedia
Osmina finala Svjetskog prvenstva za U-17 reprezentacije između Japana i Sjeverne Koreje izazvala je veliko zanimanje, a posebno se priča o situaciju uoči početka susreta. 

Pri uobičajenom sportskom pozdravu obiju momčadi igrači Sjeverne Koreje agresivno su šakama pozdravili Japance umjesto dlanovima, kako je to uobičajeno i kako su igrači Japana prvotno krenuli. Neki igrači su to napravili blago, ali nekoliko ih je uistinu pretjeralo i sve ostavilo u šoku. 

Japanci su im 'vratili' u raspucavanju gdje su ih pobijedili i prošli u četvrtfinale, a Japanski nogometni savez zatražio je i očitovanje od FIFA-e. 

"Željeli bismo da iz Fife poduzmu odgovarajuće korake", objavili su iz Saveza. 

Sjevernokorejci bi mogli dobiti veliku kaznu od FIFA-e, no bojimo se i pomisliti kakvu bi kaznu dobili u svojoj državi da su odbili to napraviti. 

Japanska Nogometna ReprezentacijaSjeverna Koreja
najčitanije
