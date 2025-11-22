Igrači Sjeverne Koreje umjesto sportskog pozdrava, šakama udarali Japance

Osmina finala Svjetskog prvenstva za U-17 reprezentacije između Japana i Sjeverne Koreje izazvala je veliko zanimanje, a posebno se priča o situaciju uoči početka susreta.

Pri uobičajenom sportskom pozdravu obiju momčadi igrači Sjeverne Koreje agresivno su šakama pozdravili Japance umjesto dlanovima, kako je to uobičajeno i kako su igrači Japana prvotno krenuli. Neki igrači su to napravili blago, ali nekoliko ih je uistinu pretjeralo i sve ostavilo u šoku.

Japanci su im 'vratili' u raspucavanju gdje su ih pobijedili i prošli u četvrtfinale, a Japanski nogometni savez zatražio je i očitovanje od FIFA-e.

"Željeli bismo da iz Fife poduzmu odgovarajuće korake", objavili su iz Saveza.

Sjevernokorejci bi mogli dobiti veliku kaznu od FIFA-e, no bojimo se i pomisliti kakvu bi kaznu dobili u svojoj državi da su odbili to napraviti.