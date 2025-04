Igrači ispunili obećanje. Dinamo nadigrao Osijek i došao do važne pobjede

DINAMO: Nevistić - Pierre-Gabriel, Ristovski, Galešić, Franjić - Mišić, Sučić - Stojković, Baturina, Pjaca - Kanga

OSIJEK: Malenica - Guedes, Mersinaj, Mkrtchyan, Jurišić - Dantas, Babec - Pušić, Lima, Omerović - Jakupović

Izvještaj

Nogometaši Dinama svladali su na maksimirskom stadionu Osijek s 2-0 (1-0) u dvoboju 29. kola HNL-a čime su napravili korak bliže vodećem dvojcu, Hajduku i Rijeci.

Petar Sučić je u 22. minuti doveo Dinamo u vodstvo, koje je u 70. Arijan Ademi udvostručio i time potvrdio domaće slavlje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dinamo se pobjedom približio vodećem dvojcu, Hajduku i Rijeci, koji imaju utakmicu manje i svoje će susrete ovog kola odraditi u nedjelju. Od Hajduka sada Dinamo ima pet bodova manje, a četiri manje od drugoplasirane Rijeke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osijek je u posljednjih devet prvenstvenih utakmica upisao osam poraza i samo jedan remi. Ostao je tek osmi na ljestvici, a sada ima samo dva boda više od pretposljednje Gorice.

Premda je u prvih 45 minuta bilo dosta dobrih prilika s obje strane na kraju se do odmora samo jednom zatresla mreža. Osječani su se još jednom hrabro postavili na maksimirskom stadionu nakon što su ranije u prvenstvu u Zagrebu pobijedili 4-2, a potom i u četvrtfinalu Kupa s 1-0.

U četvrtoj minuti je Lima bio sam pred domaćim golmanom Nevistićem, ali nije bio miran u završnici. Odmah nakon toga je domaćinu zaprijetio i Babec.

Uslijedilo je potom bolje razdoblje igre Dinama koji je i poveo u 22. minuti. Petar Sučić je napravio sam gotovo sve, došao je do vrha šesnaesterca, lijepo zavrnuo i pogodio za 1-0.

U 35. minuti je Dinamo bio vrlo blizu povećanja vodstva. Pjaca je potegnuo prema suprotnom kutu, ali je osječki vratar Malenica minimalno, ali dovoljno, dirnuo loptu i pogurao je prema vratnici. U završnici prvog poluvremena Dinamo je posve preuzeo kontrolu susreta, ali nije uspio materijalizirati u drugi gol još neke dobre situacije u osječkom šesnaestercu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Početkom drugog poluvremena opet je okvir vrata spasio Osječane. U 49. minuti je, kao i u prvom dijelu, pucao Pjaca, ali se u svemu ispriječila vratnica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Baturina je pokušao u 53. minuti, kao i Jakupović na drugoj strani tri minute kasnije, ali se rezultat nije mijenjao. U drugom poluvremenu su za Dinamo u igru ušli Ademi i Petković, a potonji je između 61. i 67. minute bio dva puta u dobrim situacijama koje nisu okrunjene pogotkom. Ipak, Dinamo je prema tri boda ozbiljno zakoračio u 70. minuti kada je povećao prednost na 2-0. Prvo je osječki vratar Malenica dva puta spašavao svoju momčad, ali nije uspio ništa napraviti kod udarca Ademija.

Do kraja dvoboja je bliže bio Dinamo trećem nego li Osijek počasnom pogotku, a aktualni prvak time je pobjedom započeo razdoblje nakon smjene Fabia Cannavara, treće trenerske smjene u sezoni.

Uživo

90+4' - Kraj! Dinamo je nadigrao Osijek i slavio 2:0. Vrlo važna pobjeda za Dinamo koji ne odustaje od titule. Igrači su na pres konferenciji obećali pobjedu u to obećanje su i ispunili.

90' - Igrat će se još tri minute na Maksimiru.

Foto: Luka stanzl/PIXSELL

88' - Ulaze lica koja dugo nismo vidjelu. Lukas Kačavenda i Sadegh Moharrami. Izaći će Baturina i Ronael Pierre-Gabriel.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

85' - I Baturina je željan pogotka. Sada je bio u prilici, ali opet je spreman Malenica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

80' - Posljednja promjena kod Osijeka. Filip Živković ulazi umjesto Dantasa.

76' - Marko Pjaca izlazi, a Arber Hoxha ulazi. Pjaca je odigrao fantastično.

72' - Delirij na sjeveru. Baklje su sada obasjale sjevernu tribinu Maksimira. Dinamo je na pragu dugo očekivane pobjede.

70' - GOOOOL! Ovo niti Malenica nije uspio obraniti. Centaršut je došao točno na glavu Ademija koji pogađa za 2:0

69'- Kakve obrane Malenice! Franjić je glavom pucao nakon kornera, a iz gola je to izvukao Malenica. Došao je Ristovski prvi na loptu, ali i to brani čudesni vratar Osijeka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

67' - Dantas je imao slobodnjak u opasnoj zoni, ali živi zid je to skrenuo u korner.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

64' - Bukvić je ušao umjesto Omerovića u redovima Osijeka.

64' - Pjaca je danas najraspoloženiji igrač Dinama. Izlaskom Kange pokušava kombinirati s Petkovićem. Radi dar-mar desnoj strani Osijekove obrane.

Foto: Luka stanzl/PIXSELL

56' - Dvostruka promjena kod gostiju. Jugović i Soldo su ušli umjesto Babeca i Lime.

56' - Opasno je bilo pred Dinamovim vratima. Jakupović je pucao iznad gola nakon odličnog ubačaja Dantasa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

53' - Ademi i Petković jučer su na pres konferenciji obećali pobjedu. Sada ulaze u igru. Mjesto im prepuštaju Stojković i Kanga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

49' - Pokušao je i Stojković, ali malo pred vratiju prolazi njegov udarac. Dinamo je dobro krenuo u drugo poluvrijeme.

48' - Nova vratnica Pjace! Pjaca je prošao Guedesa i potegao iz teškog kuta, ali pogodio je vanjski dio vratnice.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme. Jedna promjena u Osijeku. Luka Jelenić ušao je umjesto Jona Mersinaja.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

45+2' - Kraj prvog poluvremena. Dinamo je bio bolji. U prvih pet minuta Osječani su dvaput zaprijetili, ali nakon toga Dinamo je preuzeo kontrolu i poveli sjajnim pogotkom Sučića iz 22. minute. Dobru priliku su imali Modri preko Pjace u 34., ali sjajna obrana Malenice i stativa su spasili Osijek.

45' - Igrat će se minuta sudačke nadoknade.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

42' - Žuti za Dantasa zbog prigovora. Tražio je Portugalac da se Baturini pokaže žuti zbog prekršaja. Požutio je i Baturina, ali i Franjić. To je epilog rasprave, tri žuta kartona.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

41' - Velika prilika za Peirre-Gabriela, u zadnji čas je Mkrtchyan uklizao i spasio Osijek. Kanga je fenomenalno asistirao petom.

38' - Žuti za Mersinaja. Kangu je zaustavio u opasnoj prilici. Dinamovci su tražili crveni karton, ali sudac Kolarić je procijenio da Mersinaj nije zaustavio Kangi u velikoj prilici za gol i da nije bio zadnji igrač.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

37' - Požutio je Luka Stojković. Faulirao je Dantasa.

35' - Na drugoj strani brani Nevistić udarac Omerovića iz daljine. Otvoreno se igra u Zagrebu.

34' - Stativa! Pjaca je fantastično naciljao, ali fenomenalni Malenica je to skrenuo u vratnicu. Ostaje 1:0.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

29' - Dinamo je sada preuzeo kontrolu igre. Plavi imaju posjed i traže Pjacu na lijevoj strani koji onda ide na dribling ili povratnu za Baturinu i Stojkovića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

22' - GOOOOL! Sučić je primio loptu, riješio se Dantasa, ušetao se u 16-erac i majstorski pogodio kuta Maleničinih vrata. Osječani nisu iskoristili loš ulazak Dinama u utakmicu i kažnjeni su.

19' - Bilo je flipera u kaznenom prostoru Dinama, ali Plavi su to riješili uz manje probleme. Galešić je krivo predao loptu u začetku te akcije, već je dva puta ozbiljnije pogriješio.

16' - Pjaca je proigrao Kangu koji je imao Mkrtchyana na leđima, probao je iz okreta, ali nije bilo opasnosti.

13' - Obećavajući napad Dinama završava slabim ubačajem Pjace.

10' - Furiozno je krenula ova utakmica s dvije prilike Osječana koji se jako brzo otvaraju u kontrama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

8' - Pierre-Gabriel je ušetao u šesnaesterac, Kanga je bio na povratnoj, ali blokirao je to Mersinaj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

7' - Prvi pokušaj Plavih. Stojković je pucao izvana, ali lak je to posao za Malenicu.

Foto: Luka stanzl/PIXSELL

5' - Opet spašava Nevistić. Babec je pucao nakon kornera, nekako je to izvukao vratar Plavih. Nevjerojatna je to obrana bila, već su svi vidjeli loptu u mreži-

4' - Prilika za Osijek! Obranio je Nevistić. Velika greška Dinamove obrane gurnula je Limu u priliku, ali Nevistić je spasio.

1' - Počela je utakmica.

Igrači su izašli na teren, utakmica kreće za nekoliko minuta. Vidjet ćemo koja ekipa je odlučnija izaći iz krize koja trese i Osijek i Zagreb.

Zagrijavanje je završeno. Utakmica kreće za 15 minuta.

Foto: Luka stanzl/PIXSELL

Najava

Dinamo želi prizvati čudo, a Osijek je prva postaja za to. Do kraja SuperSport HNL-a 8 je kola, znači 24 boda su u igri što nije malo, ali zbog igre Plavih koja je ulijeva optimizam, mnogi su već otpisali aktualnog prvaka Hrvatske.

'Možemo dobiti sve do kraja'

"Nema predaje, nema podijele, možemo dobiti sve do kraja!". Poruka je Dinama koji ima najjači roster u državi, ali ubojiti stroj se pokvario. Dinamo ove sezone nije imao pravu, modernu, igru viskog intenziteta kod niti jednog trenera i još nekoliko ispred njih, ali se držao na vrh SuperSportHNL-a u prošlosti zato jer je dominirao individualnom klasom koja je ovaj put zakazala. Ili je nije bilo dovoljno kad je trebalo. I to je najveća istina o Dinamu i struci, što će se morati popraviti ako se želi u budućnosti voditi glavna uloga u državi. Bruno Petković i Arijan Ademi u petak su na pressici bili jasni što se tiče ambicija kluba do kraja sezone.

"Apsolutno možemo pobijediti osam za redom, imamo najkvalitetniji roster igrača. Dok sam živ, uvijek sam bio optimist. Uvijek sam vjerovao u sebe, nekad i previše."

'Nije nam lako, sami smo se doveli u ovu situaciju'

Ove sezone Petković je upisao 20 nastupa. Zabio je šest golova te triput asistirao, a na terenu je proveo 1008 minuta. Ademi se nadovezao:

"Nije nam lako, sami smo se doveli u ovu situaciju. Na dnu smo, ali treba vjerovati, baciti se na glavu, časno oprostiti, iako sam ja osobno optimist".

Osječani su isto u lošem momentumu.

"Voda je došla do grla", zavapio je osječki vratar Marko Malenica uoči utakmice s Dinamom na Maksimiru i time sve rekao. Nakon sramotnog poraza i još sramotnije igre osječkih nogometaša u Šibeniku voda nije došla do grla, nego do usta, guše se u njoj. Osijek je od momčadi koja se ne tako davno borila za Europu postao "davljenik" koji bi se mogao boriti za opstanak. Raspoloženje i samopouzdanje momčadi na najnižoj je točki u cijeloj sezoni, a u tom raspoloženju ide na noge Dinamu, koji također živi sezonu iz najgorih snova...

Malenica: 'Imali smo ozbiljan razgovor'

"Imali smo ozbiljan razgovor, gdje je glavnu riječ vodio kapetan Vedran Jugović. Nisu se štedjele riječi. Što se tiče komentara i sveukupne atmosfere, sigurno da to dolazi do igrača, nemoguće je maknuti se od toga. Na mlađe utječe vjerojatno puno više nego na nas starije. Trudimo se objasniti im da je to jednostavno tako. Lijepo je kad sve ide super, a sad kad je teško, neće te nitko hvaliti, normalno je da će biti svega, ali sad se pokazuje karakter. Vjerujem da je to motiviralo veliku većinu igrača i da će stvarno dati sve od sebe jer je situacija alarmantna", izjavio je Marko Malenica.

Golman Osijeka je nastavio:

"Situacija je takva kakva je, moramo sami to izvući na terenu. Jedna je od rijetkih lijepih priča ove sezone to što smo uspjeli dva puta tamo pobijediti, naravno da ćemo dati sve od sebe da pobijedimo. Neće biti lako, ali pokazali smo da možemo i na tom tragu idemo s optimizmom tamo".

Rožman: 'Ako smo i imali neki plan, moramo ga mijenjati'

Simon Rožman je dodao:

"Ako smo i imali neki plan, moramo ga mijenjati, jer kod njih je bilo promjena. Dinamo je promijenio trenera i sigurno će biti rotacija u momčadi, ali fokus je na nama. Znamo da moramo biti hrabriji, okomitiji, agresivniji, čvršći u obrani. Respektiramo suparnika, ima najkvalitetnije pojedince u ligi, mi smo u tjedan dana puno toga prošli i vjerujem da je to dobra škola za nas sve. Svjesni smo situacije u kojoj se nalazimo i znamo da moramo bolje. Idemo na Maksimir pokazati se u boljem svjetlu nego do sada, pogotovo moramo biti bolji nego u utakmici u Šibeniku", rekao je trener Osijeka Simon Rožman.

Za sada Rožman ima "tri od tri". Tri utakmice - tri poraza. Možda Dinamo još jednom bude sretan za Osječane, koji ove sezone nemaju pobjedničku formulu za mnoge momčadi, ali je za Dinamo imaju. Pobijedili su ih dvaput u prvenstvu, jednom u Kupu.

Vrijedi spomenuti kako je glavni sudac ove utakmice je Patrik Kolarić iz Čakovca, pomoćnici su Ivan Mihalj iz Velike Gorice i Jerko Crnčić iz Vrbovca dok je četvrti sudac Ivan Šantić iz Kastva. VAR sudac je Mario Zebec iz Cestice, a pomoćni VAR sudac Vedran Đurak iz Svetog Ivana Zeline. Delegat utakmice je Jurica Mihalj iz Velike Mlake, kontrolor suđenja je Domagoj Vučkov iz Rijeke dok je časnik za sigurnost Jurica Jurjević.

POGLEDAJTE VIDEO: Bruno ostao zabazeknut pitanjem našeg Dominika Franculića; 'Ne želim voditi medijski rat'