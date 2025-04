Bad Blue Boysi javili su se oštrom porukom: 'Da vidimo koliko nas ima, a vodstvo kluba neka...'

Dinamo proteklih dana prolazi kroz niz izazova i potresa koji su na kraju dana rezultirali odlaskom trenera Fabija Cannavara s klupe. Trenutačno, zagrebačka momčad zaostaje osam bodova za vodećim Hajdukom i sedam za drugoplasiranom Rijekom.

Ogled s Osječanima postao je iznimno važan za Plave budući da pobjeda može vratiti prijeko potrebnu nadu u borbu za vrh tablice. Susret na Maksimiru tako je dobio dodatnu težinu, a uoči dvoboja javnosti su se obratili i Bad Blue Boysi. U svom priopćenju oštro su kritizirali glavne ljude kluba, igrački kadar, ali i svoje sugrađane kojima su uputili poziv da ispune tribine.

Njihovo priopćenje donosimo u nastavku:

"Danas je dan za prebrojavanje. Da vidimo koliko navijača Dinamo ima - nas koji na stadion dolazimo najprije zbog Dinama, a tek onda zbog rezultata, velikih utakmica i trofeja. U preostalih osam utakmica do kraja ove sezone nisu potrebne nikakve velike riječi, pozivi i molbe. Vodstvo kluba neka izvoli naći izlaz iz ove situacije. Igrači neka na terenu održe riječ koju su nam dali. A mi ćemo podržati svoj klub u svakoj utakmici do kraja sezone, najbolje što možemo. Kao što smo u bili tu i prošle i pretprošle sezone u sličnim situacijama. Prije svega podrška i ljubav prema klubu, iz utakmice u utakmicu, do kraja sezone. Pa ćemo onda nakon tih osam utakmica podvući crtu. 18.45 - Stadion Maksimir," izjasnili su se Boysi.