Igrač Verone Kevin Lasagna dugo će još pamtiti proslavu gola svog suigrača Thomasa Henryja za 2-2 jučer protiv Napolija na svom stadionu, pred svojim navijačima.

Otvaranje nastavka u stilu Verone

Naime, drugi dio započeo je pogotkom Verone, a Henry je bio toliko u transu da je laktom nokautirao Lasagnu i poslao ga na pod i kod zubara.

Morala je odmah reagirati i liječnička služba kako bi pomogla nokautiranom Talijanu. Henry je igrao do 59. minute, a Lasagna do 72. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo.

Sedam golova ukupno

Napoli je u Veroni postigao čak pet pogodaka, a svi su strijelci bili različiti. Lasagna je domaćinima donio prednost u 29. minuti. Kvaratškelia je u 37. minuti izjednačio, da bi Osimhen u sučevom dodatku (45+3) Napoliju donio prednost na poluvremenu.

Drugi dio je počeo pogotkom Henryja za 2-2, a onda je uslijedio Napolijev niz: Zielinski je pogodio za 3-2 u 55. minuti, Lobotka je deset minuta poslije bio strijelac za 4-2, a konačan rezultat postavio je Politano u 79. minuti.

Italija - 1. kolo

Verona - Napoli 2-5 (Lasagna 29, Henry 48 / Kvaratškelia 37, Osimhen 45+3, Zielinski 55, Lobotka 65, Politano 79)

Juventus - Sassuolo 3-0 (Di Maria 26, Vlahović 43-11m, 51)

Odigrano u subotu i nedjelju:

Milan - Udinese 4-2 (Hernandez 11-11m, REBIĆ 15, 68, Brahim 46 / Becao 2, Masina 45+4)

Sampdoria - Atalanta 0-2 (Toloi 26, Lookman 90+5)

Monza - Torino 1-2 (Mota 90+4 / Mirančuk 43, Sanabria 65)

Lecce - Inter 1-2 (Ceesay 48 / Lukaku 2, Dumfries 90+5)

Fiorentina - Cremonese 3-2 (Bonaventura 16, Jović 34, Radu 90+5-ag / Okereke 19, Buonaiuto 68)

Lazio - Bologna 2-1 (De Silvestri 68-ag, Immobile 79 / Arnautović 38-11m)

Salernitana - Roma 0-1 (Cristante 33)

Spezia - Empoli 1-0 (Nzola 36)

Ljestvica