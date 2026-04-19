FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAMA U MADRIDU /

Igrač Reala završio u bolnici: Izgubio je šest kilograma u samo nekoliko dana

Igrač Reala završio u bolnici: Izgubio je šest kilograma u samo nekoliko dana
×
Foto: Manu Reino/DeFodi Images/Profimedia

Asencija muči gastroenteritis, zbog čega je posljednjih nekoliko dana proveo povraćajući

19.4.2026.
10:40
Sportski.net
Manu Reino/DeFodi Images/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Mladog stopera Real Madrida nikako da krene. Nakon ozljede u utakmici protiv Benfice u veljači, Raul Asencio (23) ozlijedio se i uoči dvoboja s Bayernom, a sada ga je stigla i nova nedaća.

Asencija muči gastroenteritis, zbog čega je posljednjih nekoliko dana proveo povraćajući, uslijed čega je izgubio čak šest kilograma. Iako bi se Asencio trebao oporaviti kroz nekoliko dana, značajan gubitak kilograma otežat će mu povratak u sezonu te je za njega ona vrlo vjerojatno završena.

Ovo je samo još jedan u nizu pehova igrača koji je u Madridu "u drugom planu" od dolaska Alvara Arbeloe na klupu Reala.

Real MadridRaul Asencio
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike