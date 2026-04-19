Igrač Reala završio u bolnici: Izgubio je šest kilograma u samo nekoliko dana

Mladog stopera Real Madrida nikako da krene. Nakon ozljede u utakmici protiv Benfice u veljači, Raul Asencio (23) ozlijedio se i uoči dvoboja s Bayernom, a sada ga je stigla i nova nedaća.

Asencija muči gastroenteritis, zbog čega je posljednjih nekoliko dana proveo povraćajući, uslijed čega je izgubio čak šest kilograma. Iako bi se Asencio trebao oporaviti kroz nekoliko dana, značajan gubitak kilograma otežat će mu povratak u sezonu te je za njega ona vrlo vjerojatno završena.

Ovo je samo još jedan u nizu pehova igrača koji je u Madridu "u drugom planu" od dolaska Alvara Arbeloe na klupu Reala.

