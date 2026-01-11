FREEMAIL
KLUB GA "ŠUTNUO VAN" /

Igrač koji je bio suspendiran zbog šutanja mačke ostao bez kluba

Igrač koji je bio suspendiran zbog šutanja mačke ostao bez kluba
Foto: Flaviu Buboi/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Zanimljivo kako za Cluj igraju i druga poznata lica. Tu je najbolji strijelac Alžira u povijesti Islam Slimani, Dinamova želja Louis Munteanu i dobro poznato lice HNL-a Anton Krešić.

11.1.2026.
9:05
Sportski.net
Flaviu Buboi/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
Bivši nogometaš Chelseaja s 11 nastupa za francusku reprezentaciju, Kurt Zouma, ovog je ljeta iznenadio sve kada je potpisao za rumunjski Cluj.

Taj transfer se dogodio nakon što je Zouma prošlu sezonu bio na posudbi u Al-Orobahu, s kojim je ispao iz lige. No, iako se očekivalo da će Zouma preuzeti konce obrane rumunjske momčadi i vratiti naslov prvaka u Cluj nakon četiri godine – to se neće desiti. Zouma i Cluj raskinuli su ugovor nakon samo četiri nastupa te će bivši francuski reprezentativac morati pronaći novi klub.

Inače, Zouma je najpoznatiji iz doba igranja u Premier ligi, gdje je nastupao za West Ham i Chelsea. Upravo je dok je igrao u West Hamu Zouma dobio najviše pozornosti javnosti, ali ne zbog igre na terenu, već zbog šutanja vlastite mačke!? Nakon tog čina ga je West Ham privremeno suspendirao, a sada, četiri godine kasnije, Cluj je Zoumu "šutnuo" iz kluba.

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometaši će morati busom do Hannovera: Evo što kaže kapetan Martinović

Kurt ZoumaCluj
