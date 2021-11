Hrvatska nogometna reprezentacija u nedjelju je pobjedom nad Rusijom u Splitu osigurala odlazak na Svjetsko prvenstvo sljedeće godine u Kataru.

Po uvjetima koji su bili na rubu regularnosti, poljudski travnjak čitavim tijekom susreta natapala je jaka kiša zbog koje je lopta zastajala u lokvama vode koje su se stvorile, Hrvatska je dominirala i posjedom i prilikama, no ono što nisu uspjeli napraviti naši napadači, a to je svladati odličnog ruskog vratara Safonova, "uspio" je ruski stoper Fjodor Kudrjašov nespretnom reakcijom pred sam kraj susreta.

Bivši izbornik hrvatske reprezentacije i sadašnji izbornik Indije Igor Šimac dao je intervju za Sportklub u kojemu je čestitao HNS-u, reprezentaciji, izborniku Zlatku Daliću i posebno istaknuo jednog igrača.

"Čestitam HNS-u, predsjedniku bivšem i sadašnjem, svim djelatnicima, izborniku i igračima. Sretan sam što smo mi bili pioniri u stvaranju naše nogometne reprezentacije, ali da će ona biti ovakav gigant to je nešto što nas mora ispuniti do kraja", rekao je Štimac na početku pa progovorio o Daliću, koji je jedini hrvatski trener koji će voditi reprezentaciju na tri velika natjecanja:

"Zlatko Dalić se meni sviđa jer jer je spreman biti samokritičan. Sve je preuzeo nakon Eura na svoja leđa. Spreman je bio da se ‘puca’ u njega. No, to je čovjek koji je osvojio srebro na SP-u, odveo nas na tri velika turnira. I on je najveći izbornik u našoj nogometnoj povijesti. Ma mi o njemu ne trebamo trošiti niti jedne sekunde. Odveo nas je na SP, napravio je smjenu generacija. Ima kadar koji ima silni potencijal i on doista uspio sebe ugravirati na prvo mjesto. Mi svi zajedno mu samo možemo čestitati.”

'Najbolji u povijesti'

Prokomentirao je Štimac i hrvatskog hit-igrača, 19-godišnjeg Joška Gvardiola koji oduševljava svojim igrama u klubu i reprezentaciji.

"Snaga, brzina, mirnoća, tehnika. Vedar i optimističan duh. Ma to je dar. Dobili smo usudio bih se reći najboljeg stopera u povijesti Vatrenih. To je igrač koji će za godinu dana biti uz rame Van Dijku.Gvardiol je strašan, a ljevak", izjavio je i istaknuo da je riječ o igraču koji će postati najveća svjetska klasa:

"Da, s njim ćemo možda biti i svjetski prvaci."