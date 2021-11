Sadašnji izbornik Vatrenih Zlatko Dalić postao je u nedjelju prvi hrvatski nogometni izbornik koji će imati priliku voditi našu reprezentaciju na tri velika natjecanja.

Nakon srebra na SP-u 2018. u Rusiji, te osmine finala na EURO-u ove godine, Dalić je za kormilom reprezentacije izborio i Svjetsko prvenstvo koje će se iduće godine održati u Kataru.

Dalić je nakon pobjede nad Rusijom bio jako emotivan i nakon posljednjeg sučevog zvižduka krenula mu je suza, a dan nakon utakmice dao je intervju za Novu TV u kojemu je progovorio o tom susretu, ali i ostalim temama vezanima uz reprezentaciju.

"Jedna od mojih najvećih pobjeda, značila mi je jako puno, pogotovo jer je bila finalna, odigrana pred punim stadionom, odvela nas je u Katar. Jednostavno su me slomile emocije, ovaj put nisam mogao izdržati, toliki pritisak i stres, želja da se Hrvatska plasira, to je prevagnulo, tim trenucima nisam vladao sobom, sve je izašlo iz mene", izjavio je Dalić.

'Nitko nije siguran'

U nastavku se osvrnuo na opće stanje u reprezentaciji.

"U reprezentaciju se teško ulazilo i teško ispadalo iz nje, sada to ide lakše, igrači su se malo opustili. Nakon Eura smo to promijenili, shvatio sam da reprezentacija nije bila pod mojom kontrolom, neke igrače nismo zvali koji nisu bili u formi, a neki su se sami otpisali. Taj rizik nam se isplatio i ostvarili smo plasman. Mi imamo sjajan potencijal i vrhunske igrače, oni moraju tako nastaviti, nitko ne smije pomisliti da ima sjajan status u reprezentaciji, nitko nije siguran u reprezentaciji, oni su svjesni da moraju igrati i u klubovima", rekao je hrvatski izbornik pa najavio promjenu formacije:

"Pokušat ćemo s tri braniča, trebat će nam za SP da se jako dobro pripremimo, neće biti puno termina za uigravanje, od Hrvatske moramo očekivati velike stvari, mladi su tu, ali oni ne mogu napraviti rezultat bez ovih starijih igrača."

Dalić se potom osvrnuo na legendarnog Ivana Rakitića, koji se oprostio od reprezentacije, ali je u nedavnom intervjuu rekao da je spreman vratiti se i pomoći u Kataru ako ga izbornik bude trebao.

"'Ja sam s njim u kontaktu, Ivan nije imao prigodu da bude s nama zbog korone, sad je bila ta prilika da mu se zahvalimo i pozvali smo ga u Split. On se oprostio, vidjet ćemo, ako se ukaže potreba, mi ćemo razgovarati, ali treba gledati prema mladosti, ali Ivan je to rekao, ako se pojavi potreba, on je tu", kaže Dalić.

Nakon toga istaknuo je Matea Kovačića, za kojega smatra da je nasljednik Luke Modrića i u budućnosti novi kapetan Vatrenih.

"Moram istaknuti Matea Kovačića, on je nasljednik Modrića, on treba postati kapetan reprezentacije. On je najveći dobitnik 2021., prvak je Europe, u reprezentaciji igra sjajno, ide prema vrhu, ne može ga se zamijeniti kada je zdrav", poručio je.