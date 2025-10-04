MISTIČNA PORUKA /

Štimac se oglasio nakon što su protiv njega podnesene prijave: 'Jeste li ikada osjetili...'

Foto: Denis Kapetanovic/pixsell

'Ova pjesma je za sve one čiji su utezi preteški, ali njihov duh se neće slomiti'

4.10.2025.
15:10
Sportski.net
Denis Kapetanovic/pixsell
Velež i Sarajevo, ali i još neki BiH klubovi, podnijeli su prijave Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine protiv protiv Igora Štimca i HŠK Zrinjski.

Prijava stiže nakon što je Štimac u statusu na Facebooku dao podršku hrvatskom političaru Marinu Miletiću, pisao o islamizaciji Europe i na kraju pozdravio sa "Za dom spremni".

U subotu se ponovno na Facebooku oglasio Igor Štimac. Podijelio je pjesmu Walking on the Edge (Hodanje po rubu) te u objavi napisao: "Jeste li ikada osjetili da hodate po rubu - na korak od pada, korak od leta? Ova pjesma je za sve one čiji su utezi preteški, ali njihov duh se neće slomiti", a stavio je i još emoji mišića i Hrvatske zastava.

U nastavku je postavio cijeli tekst pjesme. 

