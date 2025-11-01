Bjegunac i Tudor gledali Štimca koji je pobijedio pa izgubio živce: 'Nogomet nam je uništen. Bok'

Napeto je bilo u Bosni i Hercegovini. Zrinjski, najuspješniji klub u povijesti BiH nogometa, na Pecari je slavio protiv Širokog Brijega 2-1, a glavni akter utakmice bio je Igor Štimac, strateg Zrinjskog iz Mostara. Bivši hrvatski izbornik i proslavljeni bivši nogometaš i reprezenativac Hrvatske, priredio je pravi show nakon susreta, prvo pred kamerama, a zatim i na konferenciji za medije.

Tudor i Mamić na tribinama

Na tribinama Pecare viđeni su i bivši trener Juventusa Igor Tudor, te bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić, koji se već godinama skriva u BiH da ne bi pao u ruke hrvatskom pravosuđu i zatvorskim čuvarima. Široki je poveo golom Posavca u 30. minuti, no samo šest minuta kasnije domaći su ostali s igračem manje nakon isključenja Sesara. Do kraja poluvremena Zrinjski je izjednačio, a pogodak za 1-1 postigao je Ćuže u 45. minuti.

U nastavku utakmice rezultat se nije mijenjao sve do 76. minute kada je bivši Dinamov talent Toni Majić zabio za konačnih 2-1 i veliko slavlje Mostaraca.

Štimac isključen, pa krenuo show

U samom finišu utakmice Štimac je zaradio isključenje. Tijekom sudačke nadoknade ušao je u teren i prigovorio sucu Luki Bilbiji zbog prekršaja koji je dosuđen za domaće, iako je njegov igrač Tyler Burey dobio udarac u lice. Bilbija mu je pokazao žuti karton, ali Štimac se nije zaustavio – nastavio je prigovarati i zaradio isključenje.

Nakon utakmice, ispred kamera je kratko Igor Štimac rekao:

“Reći ću samo ovo – igračima i jedne i druge ekipe kapa do poda, nažalost, s treće strane je malo uništena utakmica. Kao treneru ne bi mi bilo žao da su ostali s 11 igrača. Dok smo imali isto igrača, bili su bolji, trgnuli smo se kad smo ostali s igračem više. Druga stvar me naljutila – što nam je uništen nogomet danas ovdje, bok.”

Sukob s novinarom i napuštanje presice

Na konferenciji za medije uslijedio je novi incident. Štimac je ponovio da su “suci uništili nogometnu predstavu i nama i Širokom”, a jedan ga je novinar upitao smatra li neprimjerenim što govori o sudačkoj zaštiti “s obzirom na to da je čovjek iz vašeg kluba već desetljećima na čelu sudačke komisije”.

Uslijedilo je glasno prepiranje, upadanje u riječ, a Štimac je u jednom trenutku počeo raditi grimase i izgubio živce. Nakon nekoliko minuta burne rasprave ustao je i napustio konferenciju.

Zrinjski je nakon 12 odigranih utakmica ove sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine prvi sa 27 bodova, dva više od Borca koji je na drugoj poziciji, ali ima utakmicu manje od Zrinjskog. Željezničar iz Sarajeva je na trećem mjestu sa 22 boda nakon 12 odigranih susreta u ligi. Slijedi Široki Brijeg sa 19 bodova nakon 13 odigranih susreta, Radnik sa 17 isto nakon 13 odigranih susreta, Sarajevo sa 15 nakon 12 odigranih utakmica.

