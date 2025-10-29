Štimcu prijeti šest mjeseci suspenzije: Kažnjen zbog objava koje su izazvale buru u BiH

Disciplinska komisija Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine kaznila je Igora Štimca, sadašnjeg trenera mostarskog nogometnog kluba "Zrinjski" zbog objava i komentara koje je postavio na društvenoj mreži i izjava u medijima u kojima je kritizirao nogometne suce.

Kako su nakon sjednice disciplinske komisije potvrdili iz NS BiH, Štimac će zbog toga morati platiti novčanu kaznu u protuvrijednosti od 2500 eura, a istodobno je uvjetno suspendiran.

"Štimac se zbog kršenja kodeksa ponašanja članova nogometne organizacije kažnjava novčano u iznosu od pet tisuća konvertibilnih maraka te uvjetnom kaznom od šest mjeseci zabrane obavljanja funkcije (trenera) ukoliko se slučaj ponovi", stoji u priopćenju NS BiH.

Protiv Štimca su Stegovnom povjerenstvu Nogometnog saveza BiH bile podnesene dvije prijave.

Uprave nogometnih klubova "Sarajevo" i "Velež" prijavile su Štimca disciplinskoj komisiji nakon što je on 30. rujna na Facebooku postavio objavu u kojoj je koristio skraćenicu ZDS kao akronim ustaškog pozdrava, a na kraju teksta u kojemu je licemjernim nazvao pozive na priznavanje Palestine, optuživao "Soroševe medije" za obezvrjeđivanje kršćanskih vrijednosti, islamizaciju Europe i promicanje ultraljevičarskih pokreta te financiranje nereda u državama "koje se opiru Sodomi i Gomori".

Tvrdio je kako u uredima u Bruxellesu "sjede isključivo osobe koje su u istospolnim zajednicama" i "guraju našoj djeci u škole seksalice".

"Osuđuju nas radi ljubavi prema domovini i preziru radi otpora koji pružamo kad je u pitanju očuvanje identiteta i tradicionalnih vrijednosti na kojim počiva naša kultura", napisao je Štimac iskazujući punu potporu saborskom zastupniku Marinu Miletiću jer se "javno bori za istinu i sretniju budućnost naše djece".

Štimac je tu objavu nakon prvih kritika koje je zbog toga dobio uklonio pa ponovo postavio na Facebooku.

Drugu prijavu je dobio zbog gostovanja na RTV HercegBosne iz Mostara. U tome je televizijskome nastupu optužio suce da pogoduju Borcu iz Banje Luke ne bi li taj klub osvojio naslov prvaka u godini u kojoj slavi 100. obljetnicu osnutka.

Iz Hrvatskog športskog kluba "Zrinjski" potvrdili su da su informirani o odluci Stegovnog povjerenstva te da će naknadno donijeti odluku o žalbi na koju imaju pravo.

