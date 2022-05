Devet dugih godina navijači Hajduka čekali su na jedan trofej. Napokon su ga i dočekali u četvrtak navečer. Bijeli su pobijedili Rijeku 3-1 i po 7. put u povijesti podigli Rabuzinovo sunce. Ovo je točka na i sezone za Hajduk u kojoj su se vratili na drugo mjesto u HNL-u nakon 10 godina i ponovno bili konkurentni Dinamu. Posljednji put Splićani su slavili 2013. Rijeka je, pak, u svom osmom finalu upisala drugi poraz...

Rijeka izbacila Dinamo i Osijek na putu do finala

Bio je to i drugi Jadranski derbi u finalima hrvatskog Kupa, prije 17 godina, kada su se još igrale dvije utakmice u finalu, Rijeka je na Kantridi slavila 2-1, a potom na Poljudu pobijedila sa 1-0 osvojivši Kup.

Rijeka je na putu do finala izbacila Dinamo i Osijek, međutim na punom Poljud nije uspjela srušiti i Hajduk. Premda je povela u 13. minuti. Hajduk je uspio preokrenuti rezultat i nakon devet godina donijeti jedan trofej na Poljud.

'Zasluženo je Hajduk slavio'

"Zasluženo, definitivno zasluženo. Hajduk je doigrao dobru utakmicu, međutim meni je ipak Rijeka razočaranje. Istina, oni su ispali iz ritma i forme već odavno, ali ipak sam očekivao malo više agresije i hrabrosti. Ok, poveli su iz jedne kontre, ali Rijeka nije imala ništa u glavi osim branit se. Rijeka ima kvalitetu da umrtve Bijele, da ih učini nemoćnim. No, napravili su upravo suprotno. Dozvolili su Hajduku da igra i samo igra. I tu smatram da Rijeka nije dobro reagirala", kazao nam je nakon utakmice Igor Pamić i nastavio:

"Mene je Rijeka razočarala jer je igrala samo obranu. U određenom momentu odigrali su dobru obranu, do drugog gola je sve štimalo. Međutim, kad su imali loptu, uopće nisu razmišljali o napadu. Nisu htjeli igrati svoju igru, nisu htjeli Bijele napravit još nervoznijima. Eventualno, zabiti im još jedan i uzeti im kontrolu. Hajduk je imao kontrolu jer su mu Riječani to dopustili. Ok, Bijeli su bili dobri, ali Rijeka ništa nije pokušavala. Tu mi je malo krivo. Rijeka ima kvalitetu u određenom momentu uzeti posjed i kontrolu Splićanima, pogotovo nakon 1-0. I još taj prekid koji se dogodio i drugi žuti Smolčića, kod kojeg se od početka osjetila nervoza. No, treba biti realan, trebalo je završiti 8-1 za Hajduk. Ne bi bilo nezasluženo".

Drugo poluvrijeme donijelo je ništa od igre Rijeke...

'Što se dogodilo u drugom dijelu?'

"Što se dogodilo u drugom dijelu? Prihvaćam, imali su igrača manje, nije lako ni treneru ni igračima, ali u drugom poluvremenu Riječani su stali, nisu odigrali ni u obrani ni u napadu. Prvo poluvrijeme ajde barem nešto se branila s igračem manje, ali drugo je bilo ništa od ništa za Rijeku. Hajduk, s druge strane, bio je dobar, međutim vidjeli bi mi Hajduk kakav bi bio da je Rijeka htjela igrati. Rijeka nije htjela igrati. Zašto? Ne znam zašto, ali vidjeli ste i sami da nisu htjeli igrati. U prvom su igrali na kontru, u drugom samo obranu, ali ni to. Ne znamo što je Goran Tomić rekao igračima i zašto oni nisu adekvatno reagirali. Je li riječ o respektu, strahu... Međutim, i oni su imali divnu podršku publike i u jednoj takvoj atmosferi oni nisu pokušali nešto i nastavili su razmišljati o obrani, iako su poveli rano 1-0. Ok, poštujem to i slažem se, tako su ih već jednom dobili, ali kad su imali posjed lopte, premalo su radili u ofenzivnom dijelu. Tu je Hajduk dominirao, uopće nije htio razmišljati o obrani".

I za kraj Igor Pamić prokomentirao je Gorana Tomića. Jer Rijeka je prvo kiksala u završnici prvenstva, kao jedan od kandidata za naslov prvaka, prva je ispala iz trke, završila je na kraju četvrtom mjestu, a sad je ostala i bez Kupa. Dakle, kad se tako pogleda, Tomićevo proljeće nije bilo uspješno. Ispada li sad da Dinamo želi dovesti trenera gubitnika ili ipak pobjednika, bez obzira o trenerskoj kvaliteti koju ima?

'Tomićeva (polu)sezona nije bila uspješna'

"Ne bih ja Tomićevu polusezonu ili sezonu cijelu, svejedno, ocijenio neuspješnom. Nitko nije očekivao, a dugo je s Rijekom bio u igri za naslov. Znači, u zadnju četvrtinu prvenstva su ušli kao jedan od kandidata za naslov. Kiks protiv Hrvatskog Dragovoljca ne može biti samo Tomićev kiks. Ok, finale nije bilo dobro odigrano, ali Rijeka je bila u finalu Kupa, igrala čitavu sezonu dobar nogomet. Osobno, ne vidim da je to Tomićev kiks. Rijeka je plovila jako dobro, doplovila do finala Kupa, bila u igri za naslov prvaka Hrvatske. Možda su izgubili entuzijazam, jer su u dva kola, naglo ostali bez mogućnosti za naslovom HNL-a, predugo je trajala jedna opuštenost između utakmica. No, da se nije dogodio crveni karton Smolčića, pričali bi drugačije. Ovako imamo opravdanje opet i za trenera. Kod 2-1 vidio sam jednu predaju Rijeke. Kao da nisu vjerovali da mogu. To me iznenadilo, ja to ne mogu uzeti kao presudno. Nikako ne mogu".