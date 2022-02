Nogometaši aktualnog hrvatskog prvaka, zagrebačkog Dinama, nisu se uspjeli plasirati u osminu finala Europske lige, u uzvratnom dvoboju 16-ine finala na svom su terenu svladali šesterostrukog pobjednika ovog natjecanja Sevillu s 1-0 (0-0), no kako je u prvom dvoboju prije tjedan dana Sevilla bila bolja s 3-1 prošla je dalje s ukupnih 3-2.

Dinamo je odigrao jako dobru utakmicu,ali zabio je samo jedan pogodak, što nije bilo dovoljno za prolazak u sljedeću fazu.

Modri se sada, nakon ispadanja iz Europe, natječu samo u jednom natjecanju, HNL-u, gdje ih do kraja sezone očekuje napeta borba za naslov prvaka. Za komentar onoga što očekuje Modre u nastavku sezone nazvali smo proslavljenog hrvatskog nogometaša i bivšeg reprezentativca, a sada trenera, Igora Pamića.

"Prvo treba pohvaliti Dinamo što je prezentirao hrvatski nogomet u Europi na tako dobar način i ne treba se žaliti. Normalno, svakom čovjeku u nogometu je žao što Dinamo nije prošao i napravio povijesni rezultat, ali ne treba previše žaliti", rekao nam je Pamić na početku razgovora.

Vikend derbija

Već u sljedećem kolu igraju se dva derbija, Dinamo u nedjelju gostuje u Osijeku, a Hajduk i Rijeka će dan ranije odmjeriti snage na Poljudu.

"Dinamo u Osijeku očekuje puno tvrđa i žešća utakmica nego što je to bilo protiv Seville. Ovdje se kreće s 0:0 i utakmica ima veliku važnost, znamo da derbi može otići i na jednu i drugu stranu. U ovoj utakmici će biti vrlo bitno koliko se Dinamo psihički ispraznio protiv Seville, čak ne fizički jer su to profesionalci i rade na vrhunskoj razini. Iz više kuteva me zanima ta utakmica, Osijeka stvarno ide, Osijek ne igra loše, a i ako igra slabo, pobjeđuje na jedan čudan način, u posljednjim minutama na sretan način. Tako da tu sreću ne treba odbacivati", prokomentirao je Pamić pa rekao da predviđa vrlo neizvjesnu utakmicu na Gradskom vrtu:

"To će biti vrlo zanimljiva utakmica s gledišta pristupa. Pristup će biti na najvišem nivou s jedne i druge strane, no bit će jako bitna individualna izvedba igrača. Ako u bilo kojoj momčadi bude jedan-dva igrača koji će zakazati, ta ekipa teško da će ostvariti dobar rezultat. I tu je bitna psihološka priprema kako će ući u utakmicu. Isto tako svi znaju da je bitno i ne izgubiti jer će otvorena borba biti do kraja. Dinamo nakon dobe utakmice protiv Seville sada može opet s puno samopouzdanja ići u utakmicu. Uvijek govorimo da Dinamo ima kvalitetu, samo što nisu dobro igrali u prvenstvu. S druge strane, Osijek je naučio igrati takve utakmice, što sugeriraju i rezultati. Ja ovaj put stvarno ne dajem prednost niti jednoj momčadi."

'Prva ozbiljna utakmica Hajduka'

Najavio je Pamić i okršaj Rijeke i Hajduka koji je n rasporedu u subotu u Splitu.

"Iz više aspekata bismo mogli reći da je Hajduk neosporni favorit, no Rijeka je vrlo nezgodna i najopuštenija je što se tiče rezultata od sve četiri momčadi u vrhu. Hajduk stvarno zabija s lakoćom dva, tri, četiri gola po utakmici, ali držim isto tako da Hajduk još uvijek u drugom dijelu sezone nije imao ozbiljnu utakmicu. To mu je prva ozbiljna utakmica i sad ćemo vidjeti kako će se Hajduk snaći. Rijeka je ipak puno opasnija u igri prema naprijed od svih momčadi s kojima je Hajduk do sada igrao. OK, imali su u Gorici protivnika koji im je napravio puno šansi, ali nije realizirao, a sad im dolazi protivnik koji je opasniji i morat će sigurno voditi više računa o obrani. Ja dajem malu prednost Hajduku, ali njima nije nikad lagano u Splitu. Koliko je lijepo igrati, Hajduku je uvijek zahtjevno, tako da ćemo vidjeti jednu odlučnu bitku jer Hajduk i njihov trener ne znaju drugačije, a Rijeka godinama stalno 'papri' Hajduku", objasnio je naš sugovornik.

Favorit za titulu

Na kraju se Pamić osvrnuo na neizvjesnu borbu za naslov u HNL-u. Trenutno su prve četiri momčadi na tablici (Dinamo, Osijek, Hajduk i Rijeka) u četiri boda i do kraja nas očekuje vrlo neizvjesna borba za titulu.

"Još uvijek dajem Dinamu prednost jer je Dinamo naučen igrati takve utakmice. Isto, tako oni sada imaju veliku prednost što se tiče prvenstva jer su ispali od Seville. Da je Dinamo Prošao Sevillu, čak bih Hajduku ili Osijeku dao prednost. Sada kad je Dinamo ispao i kada je skinuo taj teret i breme se može koncentrati samo na prvenstvo, zato mu dajem prednost i zbog individualne kvalitete i navike pobjeđivanja koju ima godinama. Mislim da Dinamo može biti sam sebi pritisak jer je godinama i godinama naučen ući lagodno u zadnju četvrtinu prvenstva i sada je vrlo bitno kako će se nositi s time. Dakle, moglo bi odlučiti hoće li presuditi Dinamova navika igranja važnih utakmica ili taj pritisak."

"Hajduk je isto jako opasan, Osijek također, a Rijeku ne vidim kao nekog kandidata koji bi na kraju mogao biti prvi. Ali mislim da će na kraju baš Rijeka odlučivati o prvaku", zaključio je Pamić.