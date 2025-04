Igor Pamić, trener niželigaša Karlovca, bivši nogometaš i reprezentativac, ne pamti ovakvu situaciju u SuperSport HNL-u. Dojam je kao da se vodeća trojka Rijeka, Hajduk i Dinamo svi silama trudi ne osvojiti naslov prvaka...

"Da, nevjerojatno. Ne sjećam se ovakve situacije, a imam nešto godina. Dinamo je zadnjih 20 godina imao konstantnu dominaciju, ali ovo što se događa u ovoj sezoni je baš nevjerojatno. Recimo, Dinamo se ne bori kvalitetom jer ju ima, bori se s nekim drugim stvarima, s pritiskom. Hajduk se pak bori i s kvalitetom i s pritiskom, a isto tako i Rijeka. Ništa nije čudno", kazao je za portal Net.hr Igor Pamić.

Paminjo otkriva vrlo zanimljivu stvar...

"Dinamo je jedini izdominirao u srijedu u 31. kolu Goricu, ali bez puno šansi. Dinamo je bio u puno segmenata bolji, ali ovakvu Goricu Dinamo je prije dobivao s lakoćom, a sad definitivno ne može. Hajduk konstantno ne igra dobro i pitanje je mogu li oni konstantno osvajati bodove takvom igrom, a isti slučaj je i s Rijekom. Pokazalo se jednostavno da ne mogu".

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Do kraja lige je pet kola, tko ima najviše šanse osvojiti naslov?

"Uf, pitanje za milijun dolara. Vrlo teško je svima nama prognozirati u ovakvoj situaciji, međutim ostajem pri svom, što govorim cijelu sezonu - da će Dinamo osvojiti naslov. Baš radi toga što Hajduk i Rijeka jednostavno ne znaju iskoristiti tu jednu slabu sezonu Dinama, rijetko slabu, jednostavno isto po ničem nisu pokazali da zaslužuju naslov. Ne možemo zanemariti 4 boda, ali mislim da će se sad isključivo pitati Dinamo, samo je pitanje koliko Dinamo može, može li napraviti taj iskorak u psihičkoj blokadi, barijeri, očigledno jednog straha od toga da neće možda osvojiti naslov".

Je li to najveći problem Dinama?

"Je, Dinamo ima samo taj problem, sve drugo potrebno za titulu ima. Hajduk i Rijeka skoro ništa nemaju potrebno za naslov prvaka i budući da svi igraju još jednom, tu dajem Dinamu najviše šanse".

Nedjelja donosi derbi Dinama i Rijeke na Maksimiru od 18.45. Pamićeva očekivanja?

"Dinamo ima veliku prednost, bez obzira na kiks u Gorici. Rijeka jednostavno ne igra dobro, Rijeka ne ni tu potrebnu, po meni, tu potrebnu kvalitetu za nešto veliko, a veliko je naslov prvaka. Dinamo ima tu veliku prednost, bez obzira na posrtaj, bez obzira na posrtaj, bez obzira na muku koju muči i moglo bi tu stvarno sada biti presudno, pogotovo sve što se bliži kraju, da će Dinamo iskoristiti i razliku u kvaliteti i širinu, individualnu i to iskustvo igranja tih utakmica. Bit će vrlo bitno iskoristiti igrače koji znaju odgovoriti zahtjevima tih utakmica, jer vidimo da u Dinamu, nevjerojatno, ali nitko ne blista. U Dinamu niti jedan TOP igrač nije u formi pa će se se trebati znati za određenu utakmicu izabrati stvarno igrače koji će znati podnijeti teret utakmice, jer imamo na svakoj utakmici veliki broj igrača koji se ne znaju nositi s pritiskom. U Dinamu tog prije nije bilo, izvukli su se, sad je to i kod Dinama slučaj, to je očigledno, ali Dinamo ima strahovito puno veću koncentraciju kvalitete od Rijeke i Hajduke i osobno mislim da će Dinamo, uvjeren sam da će dobiti Rijeku. Ako je Dinamo u lošoj situaciji, Rijeka je u još lošijoj", zaključio je Igor Pamić.

