'Nitko neka ne osvoji!' Dan kada su se Dinamo, Hajduk i Rijeka odlučili natjecati tko je gori

"Crna srijeda" u HNL-u, "Glup i gluplji" srijeda u HNL-u, "Tri brata uboga" srijeda u HNL-u. Mogli bismo sad još milijun epiteta pripisati danu koji će ostati upisan u almanahe hrvatskog nogometa. Danu koji ćemo vjerojatno pamtiti dok smo živi. Dogodit će se jedan sličan dan za 20 godina i onda ćemo mi, tada stariji, reći: a sjećate li se kad su se prije 20 godina Rijeka, Hajduk i Dinamo borili za titulu i nitko ju nije želio i svi su izgubili na isti dan.

Sve je počelo u Velikoj Gorici. Dinamo je imao ogromnu priliku doći na minus jedan od vodećeg dvojica i staviti veliki pritisak uoči njihovih utakmica. Međutim, nisu uspjeli. Plavi su djelovali bezidejno. Nisu našli način kako probiti Goričin bunker, kružili su oko šesnaesterca, ubacili loptu u njega sedam tisuća sto trideset i tri puta, ali Gorica je upravo to i htjela. Njihovi stameni braniči i sjajni vratar Banić bez problema su rješavali te lopte. Iz jedne kontre zabili su pogodak i došli do tri boda koja im život znače. Pobjegli su Šibeniku na sedam bodova, a Dinamo se po zna koji put "oprostio" od titule. Onda je na scenu nastupio Hajduk, na punom Poljudu dočekali su Istru, ali također se proveli kao bosi po trnju.

Hajduk odličan do pogotka

Možda usporedba nije najbolja, ali jučerašnja utakmica Hajduka sjetila me na jednu priču sa Svjetskog prvenstva 2006. Tada je Ilija Petković vodio Srbiju i Crnu Goru. U prvoj utakmici je izgubio 1:0 od Nizozemske u utakmici koju su odigrali solidno, ali novinari su mu zamjerili previše defenzivnu igru. U sljedećem kolu, SiCG je stradala od Argentine 6:0. Selektor Petković je izašao pred novinare i rekao nešto u stilu, eto vam, htjeli ste ofenzivnu igru pa smo primili šest komada. Sjetio sam se te priče i pomislio sam kako bi Gattuso mogao reći, eto, zamjerate mi neatraktivnu i defenzivnu igru, a danas smo se otvorili i primili gol iz kontre i izgubili. I uistinu, Hajduk je do pogotka Rozića igrao odlično, napadao i stvarao pogotke, ali nije zabio i Istra je to kaznila zahvaljujući svojoj fenomenalnoj tranziciji. Rozić je završio sjajnu kontru Zeleno-žutih i opravdao svoj nadimak Ubojice velikih.

Foto: Pixsell

Konačno proradio slavonski inat

Izgubili su i Dinamo i Hajduk, Rijeka sigurno neće. Iskoristit će kikseve konkurenata, svladati indisponirani Osijek i odvojiti se na plus tri od Hajduka i sedam od Dinama, ali ne lezi vraže, Osječani su se probudili. Izdržali su početni nalet Rijeke u kojem su domaćini dva puta pogađali vratnicu, a Malenica sjajno obranio Fruku. Na drugoj strani, šok. Omerović zabija za delirij Osječana. Početkom drugog poluvremena, Soldo donosi povećanje vodstva i veliku pobjedu Osijeka. Crna srijeda bila je kompletirana. Izgubili su i Dinamo i Hajduk i Rijeka. Da vam je netko uoči kola rekao da će ostati ista meta isto odstojanje nakon kola vjerojatno biste mu povjerovali jer su bile dobre šanse da cijeli vodeći trojac pobijedi. Međutim, kako je nogomet nepredvidljiv, a hrvatska liga nevjerojatno izjednačena, ostalo je isto odstojanje jer je cijeli vodeći trojac izgubio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Komentator na MAXSportu je tijekom prijenosa Rijeke i Osijeka zavapio: "Nitko neka ne osvoji" i ta rečenica mogla bi biti suma sumarum cijele Crne srijede. Možda bi najpametnije bilo da Istra i Slaven Belupo igraju doigravanje za prvaka jer teško je razlučiti tko je od vodećeg trojca manje zaslužio naslov. Svi igraju kao da ga ne žele osvojiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Muk na Rujevici: Ovako je Osijek bacio Rijeku na koljena

Tekst se nastavlja ispod oglasa