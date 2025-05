Igor Pamić prije 30 godina bio je dio troboja za naslov prvaka Hrvatske u nogometu. Utrka za titulu tada je, kao i ove sezone, ušla u posljednje kolo. U utrci su bili Hajduk, Dinamo i Osijek, danas su to Rijeka, Dinamo i Hajduk. Igor Pamić je u toj sezoni 1994./1995. igrao za Dinamo. Hajduk je te sezone osvojio naslov sa 65 bodova, bodom više od Dinama, 6 bodova više od Osijeka. U posljednjem 30. kolu HNL-a Bijeli su pobijedili Osijek na Poljudu 3-0, dok je Dinamo na Šubićevcu bio bolji od Šibenika 3-1. Dinamu je, kao i danas, trebala pobjeda protiv Šibenika i kiks Hajduka. U posljednje kolo se ušlo ovako - Hajduk je imao 62 boda, Dinamo 61, a Osijek 59.

'Sezona 1994./1995. je bila luda'

"Uf, ta sezona je bila luda. Dinamo je 4 kola do kraja imao 6 bodova prednosti i sve prosuo. U 28. kolu smo izgubili na Poljudu od Hajduka 3-1, u 27. kolu remizirali na Maksimiru protiv Osijeka 1-1, kluba u kojem sam igrao sezonu poslije. U 26. kolu je Dinamo remizirao s Neretvom 1-1. U 19. kolu Dinamo je izgubio od Cibalije 1-0. Znali smo da moramo dobiti Šibenik, ali i da Hajduk u posljednjem kolu mora kiksati. Da su Bijeli kiksali, mi bi bili prvaci. Isto je bili vrlo zanimljivo", prisjeća se u razgovoru za Net.hr Igor Pamić.

Dinamo nije na kraju osvojio naslov.

"Nije, Hajduk je osvojio. Taj derbi na Poljudu bio je čudesan, mi smo ga izgubili, a nismo smjeli. Hajduk je jednostavno bio bolji i pretekao nas je u završnoj etapi te utrke. Nas je tada koštao remi protiv Osijeka i tim remijem smo izgubili prvenstvo. Osijek je tada bio dobar."

'Dinamo je prokockao 6 bodova'

Što vam je Zlatko Cico Kranjčar rekao prije te zadnje utakmice na Šubićevcu?

"Nije trebao previše pričati niti je trebalo previše filozofije. Bili smo bolji od Šibenika i očekivala se pobjeda. Nismo se opterećivali, pogotovo iz razloga što sljedeće sezone, sljedeće dvije, Dinamo nije mogao igrati Europu i možda je tu bio ključ da smo mi prokockali 6 bodova prednosti u zadnja 4 kola. Ta možda jedna nesvjesna opuštenost nas je koštala i to znanje da nećeš igrati Europu, bez obzira koji bio, je možda bio glavni argument da mi te sezone nismo uzeli titulu. Jer, 6 bodova Dinamo vrlo teško prokocka, bez obzira kakvu momčad ima, a Dinamo s Jeličićem, Mlinarićem, Peternacom, da sad ne nabrajam, Halilovićem, je imao jednu stvarnu odličnu momčad. Nije sad to bitno, mi smo svoje u zadnjem kolu dobili, ali pitalo se nešto i Hajduk. Hajduk je pobijedio Osijek i nažalost bio prvak. Poslije se ispostavilo, na sreću, jer je Hajduk fenomenalno igrao dvije sezone zaredom Ligu prvaka i tu je osvojeno puno bodova u obliku koeficijenata za hrvatski nogomet, za sljedeće godine, koji se nadopunjuju i dan danas."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U nedjelju Dinamo i Hajduk čekaju kiks Rijeke i traže pobjedu protiv svojih suparnika u posljednjem, 36. kolu SuperSport HNL-a.

"Vjerovao sam do zadnjeg da će Dinamo biti prvak, vjerovao sam kad nitko nije vjerovao, međutim to ne znači da na kraju neće biti prvak. Bio sam uvjeren da Hajduk i Rijeka ne mogu zadržati onaj ritam osvajanja bodova i da tek tako ne mogu biti prvaci, bez obzira na veliku prednost. To je vrlo bitno. Pritom sam vjerovao čitavo vrijeme da će se Dinamo dignuti, međutim kad se komentirala pobjeda Dinama u Splitu to je, kao, bilo čudo. Uopće nije bilo čudo. Hajduk je imao niz od pet susreta bez pobjede, samo dva osvojena boda. Znači, pobjeda Dinama je bila logična, nikakvo iznenađenje. I Dinamo je dobio."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Nije bilo štošta očekivano'

Očekivano je bilo da Dinamo pobjedi Rijeku na Maksimiru.

"To je, ali nije bilo baš očekivano da Dinamo neće dobiti Goricu u Gorici i Lokomotivu na Maksimiru, ovakvu Lokomotivu, bez motiva, bez rezultatskog imperativa, kao što štošta nije bilo očekivano ove sezone u SuperSport HNL-u. Očekivao sam da će Dinamo biti, onako, baš sportski, nogometno raspoložen napraviti rezultat. Nije bio i sad su Plavi iz Zagreba u situaciji da moraju slušati što se događa na Rujevici. Ne vjerujem ni Dinamu ni Rijeci da će sigurno dobiti", priča Igor Pamić.

Nitko ne može reći da Slaven Belupo ne može srušiti Rijeku, odnosno otkinuti joj bodove.

"To uopće nije sporno da Rijeku čeka strahovito težak posao. Slaven Belupo može rješiti Europu sebi osvojenim bodom, a da ne govorim sa tri boda i čekati uzvrat finala Kupa opušteno, pogotovo što Rijeka ima dobar rezultat u finalu Kupa kao gost. Slaven Belupo ima dobru momčad, ima jedan takav položaj da eventualnim kiksom Rijeka postaje prvak, a za tri dana imaju uzvrat Kupa isto na Rujevici. Rijeka će slaviti, Slaven ima duplu šansu. Nije isto biti prvak Hrvatske i osvojiti Kup. Rijeka će biti pod strahovitim pritiskom, utakmica protiv Slaven Belupa u nedjelju za Rijeku će biti najveći test i ono što mogu samo sugerirati, iznijeti neko svoje razmišljanje, Rijeka je vrlo malo utakmica u drugom dijelu ove sezone koje su trebali dobiti, to nisu učinili, vrlo malo su ih dobili. Bit će to vrlo teška utakmica za Rijeku protiv odlične momčadi".

Dinamo pak ima iskustvo igranja takvih utakmica i izgrađeni pobjednički mentalitet.

"Ima, to je istina, ali isto tako pokazali su u Gorici i protiv Lokomotive da su ranjivi. Nemojmo zaboraviti, s druge strane, da Varaždin igra odličan nogomet. Varaždin igra najstardandniji nogomet i to nije samo jedna sezona, to već traje dvije sezone. Neću reći najbolji, nego najstandardniji. To je strahovito teško u nogometu. Šafarić radi na klupi Varaždina čudesan posao, po meni i Varaždinu isto tako ova utakmica znači jedna nagrada, pogotovo protiv Dinama na Maksimiru zadnje kolo, a isto eventualnom pobjedom mogu ući u Europu. Varaždin se neće previše tresti u slučaju eventualnog poraza na Maksimiru, bit će opušteni, a odlični su. Dinamo će se ipak tresti. Plavi imaju iskustvo, ali nisu pokazali niti protiv Gorice ni sad protiv Lokomotive da je to bilo presudno. Ipak se Dinamo na određeni način trese i stalno su u poziciji da love, ali vjerujte mi, nije lako igrati odlučujuću utakmicu za koju znaš da, iako jui dobiješ, da možda nećeš biti prvak, da ti tri boda neće donijeti ništa ako Rijeka dobije. Vrlo teška utakmica za Dinamo, strahovito teška".

Šibenik - Hajduk na Šubićevcu?

"Hajduk je najopušteniji u ovoj utrci, oni nemaju što izgubiti. Moraju doduše dobiti i čekati kiks Rijeke i Dinama, što je težak scenario, ali Hajduku je ipak najlakše. Mora se dogoditi čudo uz pobjedu Hajduka. Sama utakmica, splet okolnosti je takav da je Šibenik rasterećen, a nije baš da će ih Šibenik dočekati prijateljski, dapače, Šibenik je uvijek napaljen na Hajduk. Šibenik nije toliko loš, dapače, stvarat će Hajduku probleme. Šibenik je protiv Rijeke imao više šansi, bio bolji, samo ih nije išao rezultat. Hajduku neće biti lako u Šibeniku. Jedva čekam, kao i čitava nogometna Hrvatska, kako će se završiti priča oko nogometnog klupskog prvaka Hrvatske", zaključio je Igor Pamić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Talentirani trener Mario Rac u podcastu Net.hr-a kod Silvija Maksana: 'To se uopće ne spominje. Evo zašto Hajduk toliko ovisi o Livaji'