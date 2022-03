Prilično hrabro i ambiciozno je bilo od Carla Ancelottija staviti Luku Modrića protiv razigrane Xavijeve Barcelone sinoć u Madridu na poziciju lažne devetke. Time je ovaj slavni trener, uz Boba Paisleyja i Zinedine Zidanea rekorder po osvojenom broju Lige prvaka (3), napravio neshvatljivu pogrešku koju je, doduše, sam i priznao nakon utakmice u obraćanju novinarima nakon El Clasica (4-0 za Katalonce)...

Carlo Ancelotti: 'Htjeli smo s Lukom dulje imati loptu'

"Da, pogriješio sam u pripremi utakmice, moram to priznati. To mi se može dogoditi jednom, dva puta, inače nisam u krivu kod takvih stvari. Luka je utakmicu počeo kao napadač, lažna devetka, jer smo upravo tamo, visoko u Barcinoj polovici, željeli dulje imati loptu u svojem posjedu. Nažalost, nismo uspjeli u tome. Plan nam je bio da kontroliramo loptu više od suparnika te da ga pritišćemo visoko, ali nakon prvog gola Barcelone pokazalo se da nam se plan nije ispunio i suparnici su nam napravili štetu".

Trener trećeligaša Karlovca, jedan od naših najpopularnijih komentatora nogometnih zbivanja Igor Pamić, kratko nam je prokomentirao viđeno na Santiago Bernabeu.

"Kad smo mi treneri u pitanju, uvijek razmišljamo o nekoj gluposti. E sad, kako je na ovakvu jednu glupost došao čovjek koji spada, po meni, među najbolje trenere u svijetu, s toliko iskustva, stvarno ne znam. Jedino što bi volio je popričati s njim da vidim uopće ideju koju je imao, a držim da je izgubio najbitnijeg nogometaša u organizaciji igre. To je prvo, a druga stvar, jednostavno, Real nema igrače oko njega koji da bi mogao tako igrati. Po meni, to je bio jedan krah koji, ma ne znam, evo, sad kad me pitate, teško je to za komentirati uopće", kazao nam je Igor Pamić.

Neshvatljiva pogreška velikog Ancelottija

Najveća Ancelottijeva greška bilo je korištenje Modrića kao lažne devetke i očekivanje od njega da će raditi ono što inače radi Benzema, odnosno da će adekvatno 36-godišnji nogometaš raditi dinamični visoki presing na stopere Barcelone i imati dovoljno energije da odrađuje posao na poziciji koju on ne igra inače. Upravo to ga je odvelo u ponor. Ancelotti je tako opasno dvostruko kiksao, jer je napad učinio jalovim i bezopasnim, a vezu ostavio bez igrača koji kontrolira taj dio igre...

"Ne znamo mi što je Carlo htio točno, ali nije Luka Modrić za napad, Luka je za organizirati igru, smirivati i određivati tempo utakmice. Teško je ganjati igrače Barcelone kad su oni čak bolji od Reala na lopti, što se tiče tehnike. Stvarno mi nije jasno, pogotovo u jednoj takvoj utakmici, da li je Carlo Ancelotti išao nešto probati, budući da ima veliku prednost na tablici La Lige. Ali, definitivno, on je igrao bez Karima Benzeme puno puta, nikad nije došao na jednu takvu ideju. Jučer je i uistinu mi je to neshvatljivo".

'Xavi je na razigranost Barcelone dodao jednu ozbiljnost'

Xavijeva Barcelona pokazala je rapsodiju igre i nanijela Realu jedan od najneugodnijih poraza u El Clasicu ikad...

"Gledajte, trenutno je Barcelona puno bolja od Reala. Bez obzira i da je igrao Benzema, organiziraniji su, poletniji... Xavi je na razigranost Barcelone dodao jednu ozbiljnost. Vidjeli smo koliko je Barcelona golova primala u začetku kad je on došao, a kako je sad to, a igra s puno ofenzivnih igrača. Dakle, poboljšana je organizacija igre kao i igra u oba smjera. Dosta je to živa momčad s njim sad, jednostavno ova Barcelona je dobra, a za La Ligu bi bilo puno bolje da toliko ne zaostaju. Bez obzira na rezultat protiv Reala, smatram da je Barcelona definitivno bolja momčad od Reala", zaključio je Igor Pamić.

