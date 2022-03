El Clasico igra se od 21 sat, a ono što je mnogima zapelo za oko je kako hrvatski kapetan Luka Modrić igra na poziciji koja inače nije njegova.

Carlo Ancelotti tako je šokirao fanove i Modrića, playmakera momčadi, iz veze je poslao pred gol.

Modrić kao lažna devetka

Zbog ozljede Realova najboljeg strijelca Karima Benzeme očekivalo se kako će pred golom u El Clasicu debitirati Eden Hazard, koji je već igrao kao lažna devetka.

No, to mjesto je pripalo Modriću. On je u sredini, a Rodrygo i Vinicius su na krilima. Modrićevo mjesto u vezi zauzeo je Fede Valverde.

Mnogi su na Twitteru odmah krenuli govoriti o ovoj promjeni koja ih je šokirala: