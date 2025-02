Kakve scene u Brazilu! Povratnik Neymar nije mogao suspregnuti emocije

Brazilski nogometaš Neymar nedavno je raskinuo ugovor sa Saudijskim Al Hilalom težak čak 100 milijuna eura i odlučio se vratiti tamo gdje je njegova magija i započela - u Santos. Nakon napunjene vreće nova brazilski napadač odlučio je poslušati srce i vratiti se u klub svoje mladosti.

Brazil je gorio na njegovome predstavljanju. Pun stadion navijača dočekalo je svojega heroja. Atmosfera je bila toliko nevjerojatna da je dirnula i Brazilca u srce. Neymar nije mogao suspregnuti emocije, a onda su potekle i brojen suze.

Neymar se tako vratio u klub u kojem je započeo nogometnu karijeru. U Santosu se tada zadržao do 2013. godine kad prelazi u Barcelonu s kojom osvajao najveće klupske trofeje. Godine 2017. prelaskom u PSG postavlja rekord za najveći transfer od čak 222 milijuna eura. Prošle je godine odlučio napustiti Francusku i otišao je u Al Hilal.

Ipak u Saudijskoj Arabiji nije se previše naigrao zbog ozljede ligamenta te je samo sedam puta nastupio i jednom zabio. Ugovor mu traje do lipnja, no Brazilac ga razvrgnuo kako bi se mogao vratiti u voljeni klub svoga djetinjstva.

