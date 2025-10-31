NOĆ VJEŠTICA /

Batmane, gdje si?! Ibrahimović i Haaland prerušeni u Jokere plaše obožavatelje

Prepoznaljivi crveni ruž uz zelenu kosu i bijelo lice te ljubičasto odijelo bili su nepogrešivo 'oružje' norveškog golgetera

31.10.2025.
23:01
Sportski.net
Noć vještica večeras se obilno slavi u brojnim dijelovima svijeta, a slavlju su se priključili i neki od najpoznatijih nogometaša. 

Erling Haaland je se tako prerušio u Jokera pa po Mnachesteru plašio navijače. Prepoznaljivi crveni ruž za nezaboravni osmijeh uz zelenu kosu i bijelo lice te ljubičasto odijelo bili su nepogrešivo 'oružje' norveškog golgetera. 

Haaland je nedavno pokrenuo i svoj službeni YouTube kanal, a njegov prvi video - "Dan u životu profesionalnog nogometaša: Erling Haaland" - prikupio je gotovo 6 milijuna pregleda. Drugi video, nazvan "Bio sam tajni Joker na ulicama Manchestera", objavljen je u petak navečer, a već broji više od 100 tisuća pregleda.

U Jokera se prerušio i Zlatan Ibrahimović u nešto drugačijim bojama. 

"Smij se, zato što to zbunjuje ljude", napisao je Ibrahimović uz nekoliko fotografija šminkanja te finalnog produkta kojim je oduševio obožavatelje. 

Noć VješticaErling HaalandZlatan IbrahimovićJoker
