Batmane, gdje si?! Ibrahimović i Haaland prerušeni u Jokere plaše obožavatelje

Noć vještica večeras se obilno slavi u brojnim dijelovima svijeta, a slavlju su se priključili i neki od najpoznatijih nogometaša.

Erling Haaland je se tako prerušio u Jokera pa po Mnachesteru plašio navijače. Prepoznaljivi crveni ruž za nezaboravni osmijeh uz zelenu kosu i bijelo lice te ljubičasto odijelo bili su nepogrešivo 'oružje' norveškog golgetera.

Haaland je nedavno pokrenuo i svoj službeni YouTube kanal, a njegov prvi video - "Dan u životu profesionalnog nogometaša: Erling Haaland" - prikupio je gotovo 6 milijuna pregleda. Drugi video, nazvan "Bio sam tajni Joker na ulicama Manchestera", objavljen je u petak navečer, a već broji više od 100 tisuća pregleda.

U Jokera se prerušio i Zlatan Ibrahimović u nešto drugačijim bojama.

"Smij se, zato što to zbunjuje ljude", napisao je Ibrahimović uz nekoliko fotografija šminkanja te finalnog produkta kojim je oduševio obožavatelje.