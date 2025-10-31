Leži li u tome tajna njegove snage? Haaland cijeli život svako jutro pije isto piće

Sjajni norveški napadač, ponajbolji golgeter na svijetu, Erling Haaland svako jutro, ubrzo nakon buđenja, pije sirovo nepasterizirano mlijeko.

Haaland je tu svoju naviju otkrio u videu na svom YouTube kanalu.

Takvo mlijeko Haaland naziva superhranom i vjeruje da je korisna za želudac, kožu, kosti i mišiće.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

BBC, pozivajući se na svoje izvore, potkriva da Haaland pije po čašu ujutro i nakon treninga. To mu je navika od djetinjstva.

Sirovo mlijeko koje ide u bocu izravno iz životinje nije opasno za zdravlje ako je proizvedeno prema regulativi, no može sadržavati bakterije te se ne savjetuje starijim osobama, kroničnim bolesnicima i maloj djeci.

Haaland je ove sezone za Manchester City u svim natjecanjima zabio već 18 golova. Prošlu sezonu je završio s 35 potignutih pogodaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Kakva divna vijest! Hrvatski steperi najbolji na svijetu: Odnijeli zlato na svjetskom prvenstvu