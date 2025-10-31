Leži li u tome tajna njegove snage? Haaland cijeli život svako jutro pije isto piće
Haaland mnoge začudio svojom neuobičajenom navikom
Sjajni norveški napadač, ponajbolji golgeter na svijetu, Erling Haaland svako jutro, ubrzo nakon buđenja, pije sirovo nepasterizirano mlijeko.
Haaland je tu svoju naviju otkrio u videu na svom YouTube kanalu.
Takvo mlijeko Haaland naziva superhranom i vjeruje da je korisna za želudac, kožu, kosti i mišiće.
BBC, pozivajući se na svoje izvore, potkriva da Haaland pije po čašu ujutro i nakon treninga. To mu je navika od djetinjstva.
Sirovo mlijeko koje ide u bocu izravno iz životinje nije opasno za zdravlje ako je proizvedeno prema regulativi, no može sadržavati bakterije te se ne savjetuje starijim osobama, kroničnim bolesnicima i maloj djeci.
Haaland je ove sezone za Manchester City u svim natjecanjima zabio već 18 golova. Prošlu sezonu je završio s 35 potignutih pogodaka.
