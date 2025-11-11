Kako naši reprezentativci provode slobodno vrijeme: Jašu deve i voze quadove

Hrvatska reprezentacija do 17 godina odigrala je odličnu grupnu fazu Svjetskog prvenstva u Kataru. Naši su momci nakon 0:0 protiv Senegala s lakoćom pobijedili UAE i Kostariku.

Zbog slabije gol-razlike od zapadnoafričke reprezentacije, Hrvatske je završila druga u svojoj skupini. Posljednje utakmice po skupini odradit će se u utorak nakon čega ćemo saznati s koje pozicije idemo u ždrijeb te ćemo saznati s kime igramo u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva.

Prva utakmicu (nadamo se ne i posljednju) nokaut faze igrat čemu u petak ili subotu. Slobodno vrijeme nakon treće utakmice naši su reprezentativci proveli u pustinji gdje su jahali na devama, vozili motocikle na četiri kotača i nadamo se odlično se odmorili za ono što im slijedi.

