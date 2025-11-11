FREEMAIL
PUSTINJSKA AVANTURA /

Kako naši reprezentativci provode slobodno vrijeme: Jašu deve i voze quadove

Kako naši reprezentativci provode slobodno vrijeme: Jašu deve i voze quadove
Foto: Noushad Thekkayil/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Zbog slabije gol-razlike od zapadnoafričke reprezentacije, Hrvatske je završila druga u svojoj skupini

11.11.2025.
15:39
Sportski.net
Noushad Thekkayil/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
Hrvatska reprezentacija do 17 godina odigrala je odličnu grupnu fazu Svjetskog prvenstva u Kataru. Naši su momci nakon 0:0 protiv Senegala s lakoćom pobijedili UAE i Kostariku.

Zbog slabije gol-razlike od zapadnoafričke reprezentacije, Hrvatske je završila druga u svojoj skupini. Posljednje utakmice po skupini odradit će se u utorak nakon čega ćemo saznati s koje pozicije idemo u ždrijeb te ćemo saznati s kime igramo u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva.

Sve o mladim hrvatskim selekcijama čitajte na portalu Net.hr. 

Prva utakmicu (nadamo se ne i posljednju) nokaut faze igrat čemu u petak ili subotu. Slobodno vrijeme nakon treće utakmice naši su reprezentativci proveli u pustinji gdje su jahali na devama, vozili motocikle na četiri kotača i nadamo se odlično se odmorili za ono što im slijedi.  

 

 

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Dalić o velikom talentu: 'Nije ni u Hajduku ni u Dinamu, a igra sjajno'

Hrvatska U17U17 SpHns
