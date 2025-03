Hrvatski navijači ne očajavajte! Evo na čemu su Vatreni sve dobili u okršaju s Francuzima

Hrvatska nogometna reprezentacija nakon neizvjesnih drama u jedanaestercima ispala je iz Lige nacija. Opet su kobni bili Francuzi, nacija koja hrvatskim navijačima konstantno nabija frustracije u sportovima. Posljednje godine davale su naznaku kako im je stigao kraj. Prije gotovo tri godine pala pogotkom Luke Modrića napokon je Francuska pala u Parizu. Hrvatski rukometaši prije nekoliko mjeseci srušili su francuski niz u završnici velikog natjecanja, pa je bio i red da Vatreni učine isto.

Na Poljudu se odigrala prava krasotica od utakmice. Hrvatski nogometaši svladali su Francuze 2-0 i čekali uzvrat u Parizu s fajterskim stavom: „Idemo igrati kao da je 0-0.“ A u Parizu druga priča. Francuzi su u potpunosti izdominirali, vratili rezultat i na kraju uz sreću, ali sasvim zasluženo, slavili boljim izvođenjem jedanaesteraca. Pogled na statistiku ne izgleda lijepo: 28 udaraca Francuza naspram pet hrvatskih, te nijedan u okvir Maignanova gola. Igra jest bila za zaborav, ali shvatljivo je budući da se čuvao rezultat protiv moćne Francuske koja kažnjava svako otvaranje.

I kako to biva u Lijepoj našoj, nakon poraza donedavnih heroja počinje drvlje i kamenje po Vatrenima koji su toliko radosti posljednjih godina dali hrvatskoj naciji. Naravno, treba priznati da je utakmica u Parizu bila jedna od slabijih, no nije kraj svijeta. Ipak, riječ je o Ligi nacija, sustavu natjecanja koji je UEFA osmislila kako bi zainteresirala reprezentacije za do nedavno nevažne utakmice i time, naravno, više zaradila. Bilo bi lijepo da smo prošli pa i osvojili, no ispadanje s tog natjecanja nije veliki udarac za našu i dalje sjajnu reprezentaciju.

Upravo u ovim utakmicama dogodilo se puno toga pozitivnog za hrvatsku reprezentaciju što nam daje razloga da se veselimo budućim izvedbama Vatrenih.

Zna se tko je broj 1

Ako treba izdvojiti jednoga igrača koji se istaknuo u obje utakmice za Hrvatsku, svima će odmah na pamet prvi doći Dominik Livaković. Livi je konstantno na meti kritičara, ali ih on konstantno svojim izvedbama u kockastom dresu čini smiješnima. Tko zna koliki bi rezultat bio za Francuze da nije bilo Livija u obje utakmice? I na Poljudu je imao šest važnih obrana, a produžetke i penale u Parizu ne bismo ni vidjeli da nije bilo hrvatske hobotnice. Neupitna je Livakovićeva klasa na crti, tu je jedan od najjačih. Ono što mu se predbacuje jest čitanje igre i sigurnost s loptom. Livi je pokazao da puca od samopouzdanja, najbolje tome svjedoči kad je poslao po ćevape Dembelea na Poljudu.

No kako je Livi dobitak za Hrvatsku, ako je i prije ovog ciklusa Lige nacija više puta čupao Hrvatsku svojim obranama? Problem je u tome što Dominik u zadnje vrijeme grije klupu u Fenerbahçeu. Mourinho kao da više ne vjeruje hrvatskoj jedinici nakon ozljede, a najgore što se može dogoditi golmanu je da mu trener nepovjerenjem poljulja samopouzdanje. Neki skeptici stoga su mislili kako je Dalić pogriješio što je 'nerazgibanome' Liviju i dalje vjerovao. Dalić je tu pogodio. Livaković je i dalje onaj stari Livi na kojeg smo navikli, golman koji nam daje nevjerojatnu sigurnost svojim nemogućim obranama. Ova Liga nacija pokazala nam je da se i dalje zna tko je broj jedan, te da Hrvatska ima vrhunskog golmana bez obzira na slabu minutažu u klubu.

Stoperi tehničari

Prije nešto više od godinu dana Josip Šutalo proživljavao je pravu klupsku kalvariju. Došao je u Ajax kao veliko pojačanje, a onda postao 'krivac za sve' u Ajaxovoj sezoni za zaborav. Bila je to turbulenta sezona za nizozemskog prvaka, a Josip, koji se tek privikavao na novi klub, sve je više kiksao i gubio samopouzdanje. No, pokazao je Šutalo kakva je klasa u obrani, a napokon je ulovio formu u Nizozemskoj. O kakvoj se obrambenoj klasi radi, pokazao je u četvrtfinalu s Francuskom. Upravo je s Tricolorima Šutalo očarao Dalića prije tri godine, a sada je dokazao kako je jedna od okosnica hrvatske obrane.

Hrvatska je nakon dužeg vremena dobila siguran stoperski par u Šutalu i Ćaleti Caru, i možda tehnički najbolji stoperski par dosad. Svaka čast Vidi i Lovrenu, zadužili su Hrvatsku za cijeli život, no sa tehnički nadarenim Šutalom koji kad hoće može i prijeći nekoliko igrača, te Ćaletom-Ćarom koji je također jak na lopti, Hrvatska je dobila prave moderne stopere. Dodajmo i nevjerojatnog Gvardiola, i Hrvatska je opet protočna s loptom u obrani. Pokazala je to obrana u visokome presingu Francuza kada je međusobnim dodavanjima znala pobjeći bez nekih paničarskih rješenja.

Broz mu donirao pluća

Zlatko Dalić iznenadio je mnoge uvođenjem Petra Sučića u uzvratu. Mladi veznjak vukao je tešku ozljedu te se u nekoliko utakmica za Dinamo vidjelo da još nije pravi, no protiv Francuza je pokazao da se vraća u staru formu. Ono što Vatrenima već neko vrijeme nedostaje pojavilo se na jučerašnjoj utakmici. Nitko nema pluća kakva je imao Marcelo Brozović. Legendarni Vatreni letio je terenom i uvijek odradio par kilometara viška od svih ostalih igrača. Petar Sučić svojim je trkom i plućima dostojnim Broza pokazao da ima kapacitet za ući u te velike kopačke. Pero je letio po terenu, bio je pravi motor. Nedostajalo je još puno toga, no svijetla je budućnost pred mladim Vatrenim i veseli nas vidjeti u kakvu će se igračinu pretvoriti.

Na greškama se uči

Penali su nam donijeli toliko sreće na Svjetskim prvenstvima da smo se navijački razbahatili i veselili se raspucavanju kao da smo već dobili utakmicu. Liga nacija ponovno nas je spustila na zemlju. Nakon Španjolske, sad je bila kobna i Francuska, no ako su penali već trebali biti kobni za Hrvatsku, onda je dobro da je to bilo ove nedjelje. Naravno, nakon svakog poraza traži se krivac, a onda nažalost slijedi pljuvanje. Na tapeti su se našli mladi igrači čiji udarci u nedjelju nisu nadvladali Maignana. Baturina, Ivanović i Stanišić promašili su penale, a kontroverzno mišljenje autora ovoga članka je da je to odlično za reprezentaciju.

Sva trojica Vatrenih su budućnost reprezentacije za koju će igrati barem sljedeće desetljeće. Sva trojica nemaju iskustva pucanja penala. Trebalo se dogoditi da senatori Modrić, Kovačić i ekipa posjednu na klupu, a preuzmu mladi jer, na kraju krajeva, to je slika koja nas čeka u budućnosti. Premda će Baturina, Ivanović i Stanišić sanjati ove penale, trebalo im je to iskustvo. Sjetite se samo mladog Sake u finalu Eura 2021. Englesko krilo na treninzima bio je najbolji u raspucavanju, a upravo je njegov promašaj donio naslov Talijanima. Arsenalov dijamant bio je utučen, ali nakon toga krenula je rapsodija. Saka kao da je podivljao nakon toga, a toliko se izučio na penalima da je postao nepromašiv. Na greškama se uči. Baturina i ekipa možda su sad promašili, ali će zato biti spremni kao napete puške na nekim važnijim raspucavanjima koja će, nadamo se, u budućnosti donijeti medalju. Bitno je samo da mladi Vatreni iz ovoga poraza izvuku pouke i motivaciju, a ne i dodatnu frustraciju.

Kao što je za Net.hr Ardian Kozniku rekao da Hrvatska u mladim igračima dobiva obrise kičme nove momčadi, straha za budućnost Vatrenih nema. Treba još vremena, ali nevjerojatno je da je Hrvatska i dalje među top momčadima još od 2018. Igra u Parizu nije bila za pohvalu, ali hrvatski navijači imaju se čemu veseliti u budućnosti, jer mala nogometna nacija od otprilike 3,5 milijuna stanovnika ne misli prestati šokirati sportsku javnost.

