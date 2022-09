Liga nacija konačno je završila i preostao je još samo završni turnir četiri najjače reprezentacije, a to pak znači da su poznate i sve jakosne skupine za ždrijeb kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. godine. Ždrijeb će se održati 9. listopada, a Euro će se igrati u Njemačkoj.

Hrvatska se plasirala na Final Four, zajedno sa Španjolskom, Nizozemskom i Italijom, i izborila je mjesto u prvoj jakosnoj skupini, no nažalost to ne znači da su izbjegli i najteže protivnike.

Prve utakmice bit će odigrane u ožujku 2023. godine, a svakako treba istaknuti kako će Hrvatska biti izvučena u jednu od tri grupe s pet, a ne šest reprezentacija. Razlog je taj što se oslobađa prostor za odigravanje završnice Lige nacija u lipnju 2023. godine i to znači da Hrvatska neće u skupini imati jednu od reprezentacija iz najslabije skupine.

Moguć obračun sa Srbijom

Na Euro idu po dvije najbolje reprezentacije iz svake od deset kvalifikacijskih skupina. Njemačka je domaćin i ona ide automatski, dok je Rusija suspendirana i njih neće biti. Preostala tri mjesta popunit će se doigravanjem u koje idu najbolje momčadi iz Lige nacija koje se nisu plasirale putem regularnih kvalifikacija.

Što se Hrvatske tiče, ona ima osigurano mjesto u dodatnim kvalifikacijama sve i da ne bude među prve dvije ekipe u svojoj skupini. Najteža moguća grupa bi bila ona s Francuskom, Norveškom, Turskom i Slovačkom. Također možemo izvući i jaku Englesku i Srbiju koja je u dobroj formi.

Vjerojatno bi najlakše bilo u grupi s Izraelom, Armenijom, Kazahstanom i Gibraltarom. Wales, Farski Otoci, Moldavija i Armenija je također jako prihvatljiva grupa.