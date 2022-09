Nogometna reprezentacija Španjolske posljednji je sudionik završnog turnira Lige nacija koji će se održati od 14. do 18. lipnja iduće godine.

"Furija" se tako pridružila Hrvatskoj, Italiji i Nizozemskoj.

U ključnom susretu skupine 2 za plasman na završni turnir Španjolska je u Bragi pobijedila Portugal sa 1-0, a gol odluke zabio je Alvaro Morata u 88. minuti.

Portugal je uoči zadnjeg kola imao dva boda više i igrao mu je i remi, dok je Španjolcima samo pobjeda donosila prvo mjesto.

Morata ih šokirao

Prvu pravu opasnost pred nekim golom vidjeli smo u 33. minuti, Diogo Jota je pucao, ali je španjolski vratar Unai Simon bio spreman. Pet minuta kasnije zaprijetio je Bruno Fernandes, ali je pucao pored gola.

Najbolju priliku u prvom dijelu Španjolska je imala u 42. minuti, no udarac Ferrana Torresa je završio u okviru gola.

Na otvaranju drugog dijela Simon je obranio i udarac Cristiana Ronalda, a u 70. minuti veliku priliku je zapucao i Ruben Dias. Španjolska je blizu vodstva bila u 77. minuti, međutim Diogo Costa je zaustavio udarac Alvara Morate.

Kada se već činilo kako će susret završiti bez golova, Morata je šokirao domaće navijače gurnuvši "Furiju" na vrh skupine.

Srbi pomeli Norvežane

Zanimljivo je bilo i u St Gallenu gdje je Švicarska branila dva boda viška od Češke u borbi za ostanak. I na koncu pobjedom 2-1 obranila treću poziciju. Domaćin je poveo 2-0 golovima Rema Freulera (29) i Breela Embola 830), no Česi su u završnici poluvremena smanjili i tako produžili nadu. Gol je zabio Patrik Schick (45).

Česi su u 61. minuti imali jedanaesterac za izjednačenje, no Tomas Soucek je loše pucao, pa je Yann Sommer uspio obraniti njegov udarac. Korak do gola gosti su bili i u 88. minuti, no Jan Kuchta je pogodio stativu.

Zadnje kolo je odlučivalo i o pobjedniku skupine 4 Lige B, a za prvo mjesto u Oslu su se borili Norveška i Srbija.

Obje su ekipe utakmicu dočekale sa po 10 bodova, međutim zbog boljeg međusobnog susreta i trijumfa u Beogradu (1-0), Norvežanima je bio dovoljan i remi, dok je gostima igrala samo pobjeda. I uspjeli su, pobjedom 2-0 Srbija je izborila plasman u viši rang natjecanja.

Domaćin je bolje otvorio utakmicu, Erling Haaland je već u prvoj minuti imao sjajnu priliku, no Vanja Milinković-Savić je obranio njegov pokušaj. Srbija je povela u 42. minuti golom Dušana Vlahovića na asistenciju Filipa Kostića. Konačnih 2-0 postavio je Aleksandar Mitrović u 54. minuti.

Šveđani u niži rang

U drugom susretu iz ove skupine odlučivalo se o putniku u niži rang natjecanja. Švedska je na domaćem terenu lovila pobjedu protiv Slovenije za ostanak. Na koncu je završilo 1-1, pa Šveđani sele u Ligu C, a Slovenija ostaje u drugom jakosnom razredu.

Domaćin je mogao do prednosti već u drugoj minuti, no Viktor Claesson je pucao pokraj lijeve stative. Slovenija je povela u 28. minuti golom Benjamina Šeška, a tri minute kasnije Jan Mlakar je imao sjajnu priliku, no Robin Olsen je obranio njegov udarac. Izjednačio je u 42. minuti Emil Forsberg.

U drugom poluvremenu Šveđani su jurili po drugi gol, no Jan Oblak se istaknuo s nekoliko odličnih obrana.

Neizvjesno je bilo i u skupini 1 gdje su Ukrajina i Škotska u Krakovu odlučivale o prvom mjestu. Ukrajincima je igrala samo pobjeda, a završilo je 0-0 pa Škoti sele u Ligu A.