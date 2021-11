Hrvatska nogometna reprezentacija protiv Malte kreće u završni sprint prema Svjetskom prvenstvu u Kataru.

Ostale su još dvije utakmice, a Vatreni sve imaju u svojim rukama. Računica je sasvim jasna, pobjedama protiv Malte i Rusije Hrvatska će ostvariti izravan plasman na svjetsku smotru.

Koliko god izbornik ukazuje da igrači moraju biti naoružani strpljenjem, idealan scenarij u susretu protiv Maltežana bio bi rani pogodak u mreži domaćina.

Fokus je na ofenzivnom dijelu igre

“Bilo bi lijepo utakmicu otvoriti ranim golom, ali najbitnije je da ne uđemo u nervozu ako se to i ne dogodi. U Rijeci smo imali više od sat vremena borbe, Maltežani su dugo držali nulu, Cipar također, cijelo poluvrijeme. Dakle, ni u kom slučaju ne smijemo ući u nervozu i paniku ako ne damo gol na vrijeme. To sam rekao igračima, moramo biti hrabri, a pritom mislim da moramo prebroditi sva iskušenja s kojima se eventualno susretnemo. Bilo bi lijepo kada bismo što prije osigurali tri boda pa da možemo i odmoriti neke igrače, ali ne razmišljam na takav način. Moramo u utakmicu ući muški. Malta više od Cipra teži nadigravanju, to je njihov stil igre, ali na nama je da spriječimo njihove šablone, izlaske kroz pas igru”.

Izbornik Dalić naglasio je da je fokus stavio na ofenzivne igrače koji bi trebali sutra istrčati, što znači da možemo očekivati više napadački orijentiranu Hrvatsku.

Kako bi trebao izgledati sastav

Na golu se očekuje Dominik Livaković, iako to nije sto posto sigurno. Navikli smo da je on u prošlosti bio zacementiran u prvom sastavu Hrvatske, no ravnopravna konkurencija su mu sad Ivo Grbić i Ivica Ivušić. Ako uzmemo u obzir da se teško gubio pozicija među vratnicama, Livaković bi ipak trebao imati prednost.

U obrani bi trebali zaigrati Joško Gvardiol i Dejan Lovren na stoperskim pozicijama, Borna Sosa na lijevom, a Josip Stanišić na desnom boku.

Na poziciji zadnjeg veznog trebao bi biti Marcelo Brozović, srednji vezni je Luka Modrić, a malo ispred njega trebao bi poeti Mario Pašalić. Na lijevoj strani napada je Ivan Perišić, na desnoj Dinamov Luka Ivanušec, a u samoj špici trebao bi zaigrati Andrej Kramarić.