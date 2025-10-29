Hrvatska je po ovome druga najgora u Europi. U istom košu su i Srbija i Bosna i Hercegovina
Budući da je Hrvatska često kažnjavana ovo ne čudi, no starije ljubitelje nogometa bi moglo začuditi da su među navijačima koji se najbolje ponašaju i - Englezi.
Hrvatska je naime među najgorim državama u Europi kada je u pitanju ponašanje navijača. U tom društvu smo zajedno s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Albanijom i Ciprom, dok su najbolji Farski otoci.
Prema UEFA-inim standardima bodovi za ponašanje navijača se dobivaju za pljesak protivničkoj momčadi, koreografija navijača, pjesme podrške unatoč nepovoljnom rezultatu, ovacije protivničkom igraču, dok se oduzimaju radi utrčavanja na teren, uvredljivih pjesma ili povika, uporabe ili bacanja pirotehničkih sredstava, uporabe laserskih pokazivača, nasilja unutar ili u neposrednoj blizini stadiona i rasizma i diskriminacije. Budući da je Hrvatska često kažnjavana ovo ne čudi, no starije ljubitelje nogometa bi moglo začuditi da su među navijačima koji se najbolje ponašaju i - Englezi.
🤬 Worst behaviour of spectators in the 2024/25 European competitions, according to UEFA:— Football Rankings (@FootRankings) October 29, 2025
1⃣ 🇦🇱 Albania
2⃣ 🇭🇷 Croatia
3⃣ 🇷🇸 Serbia
4⃣ 🇧🇦 Bosnia-Herzegovina
5⃣ 🇨🇾 Cyprus
6⃣ 🇹🇷 Türkiye pic.twitter.com/kntsG0FfKc
