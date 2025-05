Ako želite podržati Vatrene na Opus Areni, evo cijena ulaznica i kako do njih

Ulaznice za nadolazeći dvoboj hrvatske nogometne reprezentacije protiv Češke, koji će se odigrati 9. lipnja u Osijeku na Opus Areni s početkom u 20:45 sati, kreću u prodaju u ponedjeljak, 19. svibnja. Hrvatski nogometni savez vijest je potvrdio putem službene internetske stranice.

Kupovina će biti moguća putem službene stranice HNS-a za prodaju ulaznica, kao i fizički na određenim benzinskim postajama tvrtke Petrol. U razdoblju od 19. svibnja do 8. lipnja, cijene karata bit će niže i dostupne isključivo online.

Mjesta u središnjem dijelu zapadne i istočne tribine koštat će 50 eura, bočni dijelovi tih tribina 40 eura, dok će ulaznice za sjevernu i južnu tribinu stajati 25 eura.

Ako ulaznice ne budu rasprodane do dana utakmice, 9. lipnja, cijene će porasti – središnji sektori tribina tada će se prodavati po 55 eura, bočni po 45, a karte za sjever i jug po 30 eura. I tada će biti dostupne isključivo preko HNS-ove internetske stranice.

Ovogodišnji sustav kupovine ulaznica donosi značajnu novost – više nije moguće ispisivati ulaznice kod kuće. Sve ulaznice su digitalne i nalaze se isključivo unutar nove mobilne aplikacije Hrvatskog nogometnog saveza. Iako se proces kupovine i dalje odvija putem službenog portala, nakon završene kupnje ulaznica se preuzima unutar aplikacije koja služi kao elektronska karta za ulazak na stadion. Nekoliko dana prije susreta, svi kupci dobit će putem e-pošte upute o preuzimanju svojih ulaznica u aplikaciji.

Pravo na kupovinu imaju isključivo državljani Republike Hrvatske, neovisno o njihovoj adresi prebivališta, uz uvjet ispravnog unosa osobnih podataka. Jedan korisnik može kupiti maksimalno četiri ulaznice, uz obavezno navođenje podataka o svim osobama za koje se ulaznice kupuju, uključujući i e-mail adrese koje su povezane s mobilnim aplikacijama na kojima će karte biti pohranjene. Najpraktičnije je da svaka osoba posjeduje vlastitu ulaznicu na svom uređaju, ali u slučajevima kada to nije moguće, ulaznica može biti vezana uz e-mail osobe koja će zajedno s njima ući na stadion i pritom pokazati više ulaznica sa svog telefona.

Ljubitelji reprezentacije koji ne žele kupovati ulaznice online, moći će ih nabaviti i na tri Petrolove lokacije u Osijeku: na postaji u Strossmayerovoj ulici (broj 356), zatim na crpki u Divaltovoj ulici (kraj Trpimirove 18A), te na prodajnom mjestu u Ulici svetog Leopolda Bogdana Mandića (broj 20). Prodaja na tim lokacijama također kreće 19. svibnja, ali fizički kupci neće odmah dobiti ulaznicu, već potvrdu o kupnji i uputu o daljnjim koracima. Nakon skeniranja QR koda s potvrde, kupci trebaju unijeti e-mail adresu na koju žele primiti ulaznicu te potom potvrditi e-mail klikom na poveznicu u zaprimljenoj poruci.

Prodaja traje do početka utakmice ili do isteka zaliha, a sve dodatne informacije o procesima kupovine i plaćanja mogu se pronaći na službenoj platformi Saveza. HNS dodatno upozorava navijače da se na ulazima provodi stroga kontrola identiteta i usklađenosti podataka na ulaznicama. Osobe čiji se podaci ne poklapaju neće biti puštene na stadion. Također, Savez apelira na navijače da ne kupuju karte od preprodavača, budući da će sve ulaznice koje se pojave na ilegalnom tržištu biti poništene, a osobe koje ih pokušaju koristiti neće dobiti povrat novca. Uz pomoć policije, HNS će poduzeti sve mjere kako bi sankcionirao preprodaju.

U skladu s propisanim sigurnosnim pravilima, bit će zabranjeno unošenje transparenata i zastava većih od 2x1 metra. U blizini stadiona bit će organizirana zona za navijače, koja će olakšati kontrolu i omogućiti nesmetan ulazak na tribine bez nepotrebnih gužvi.

Tijekom subote, 17. svibnja, najvjerniji navijači koji su kroz posljednjih pet godina redovito dolazili na utakmice reprezentacije primili su putem elektroničke pošte obavijest o pravu na raniju kupnju ulaznica, i to na temelju bodova ostvarenih u sklopu programa vjernosti.

"Po četiri ulaznice prvih 22 navijača s 25 i više ulaznica u Programu vjernosti, po tri ulaznice svi od 23. do 50. mjesta u Programu vjernosti, koji imaju od 21 do 24 ulaznice, po dvije ulaznice svi od 51. do 102. mjesta u Programu vjernosti, koji imaju od 18 do 20 ulaznica, po jednu ulaznicu svi od 103. do 1036. mjesta u Programu vjernosti, koji imaju od 7 do 17 ulaznica."

Utakmica Hrvatske i Češke u Osijeku bit će nova prilika za domaće navijače da podrže reprezentaciju u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026., a organizatori ističu važnost pravodobne kupnje ulaznica i poštivanja pravila kako bi susret prošao u sportskom i sigurnosnom duhu.