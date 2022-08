TUDOR OPET NA UDARU / Strogi Hrvat na meti žestokih kritika: 'On nema poštovanja, svi se žale na njega. Bahat je i ne preispituje svoje postupke'

Strogi hrvatski strateg na klupi Marseillea Igor Tudor ponovno je na meti žestokih kritika, a samim time i u fokusu francuskih medija. Iako je Marseille sjajno zakoračio u sezonu s dvije pobjede i remi nakon 3 odigrana kola u francuskoj prvoj ligi, Tudor je na udaru zbog strogoće i metode rada, kao i odnosa prema igračima. Jedan od onih koji se priključio kritiziranju Tudora je Jerome Rothen, bivši igrač francuske reprezentacije, PSG-a i Monaca. U razgovoru za RMC je rekao: "Tudor je tu da postavi svoje ideje, ali je on prenagao u svojim planovima. Na krivi način priča s ljudima, a to se već vidi u Marseilleu, posebno kod Payeta. Igrači se bune na njegovo ponašanje i čitava stvar postala je već slučaj u klubu." Inače, Tudor je na svakoj od prve tri utakmice Payeta ostavio izvan početnog sastava. "Očito je Tudoru sad ukaljan obraz, očito je da se Tudoru nije svidjelo što su igrači protiv njega zbog njegovog stanja uma i ponašanja, kako se postavio i kako je razgovarao s igračima. On to nastavlja činiti a s druge strane Payet, on plaća cijenu,” nastavio je Rothen i dodao: “Unutar kluba svi se žale na Tudorov stav i tretman prema igračima. On ima način razgovora s ljudima koji je bez imalo poštovanja i pomalo bahat. Nakon nekog vremena, kada se tako ponašaš prema kapetanu, okrenut ćeš veliki dio navijača protiv sebe. Onda će ti svi na Velodromeu zviždati. A on uopće ne preispituje svoje postupke".