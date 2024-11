Glumica sa samo jednim izrazom lica? O da... Ime joj je Kristen: Ovako se mijenjala kroz godine

Kristen Stewart, najpoznatija po ulozi Belle Swan u filmskoj franšizi "Sumrak", nedavno je viđena u Los Angelesu gdje je uživala u opuštenoj šetnji s prijateljem. Gumica je nosila kratku majicu i traperice, držeći šalicu kave, uživajući u sunčanom vremenu ovog hipsterskog kvarta, a kao i obično, Kristen nije pokazivala previše emocija, po čemu je i poznata. Njezini su izrazi lica često bili predmet memova, dok su je kritičari često opisivali kao glumicu s "jednim izrazom lica". Tako je Kristen u intervjuu za The New Yorker iz 2021. godine izjavila: "Mislim da ljudi često pogrešno tumače moju suzdržanost kao nedostatak emocija, ali to je jednostavno moj način izražavanja", rekla je tada. Tijekom godina, Kristen je eksperimentirala s različitim frizurama, od duge smeđe kose u "Sumraku" do kratke pixie frizure . Pogledajte kako se glumica mijenjala kroz godine.