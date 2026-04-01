FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRIJUMF PA ŠOK /

Džekina ozljeda zabrinula naciju! Hoće li legenda uopće zaigrati na Svjetskom prvenstvu?

×
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Reprezentaciju Bosne i Hercegovine sada očekuju pripreme za Svjetsko prvenstvo

1.4.2026.
7:43
Sportski.net
Armin Durgut/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Bosna i Hercegovina osigurala je plasman na Svjetsko prvenstvo nakon velike pobjede u Zenici protiv Italije.

Iako su gosti prvi stigli do prednosti, Tabaković je svojim pogotkom vratio naš tim u igru i donio novu energiju reprezentaciji. Na kraju je odluka pala nakon izvođenja penala, u kojima je BiH bila uspješnija i slavila veliku pobjedu.

Ipak, završnica utakmice donijela je i loše vijesti. U posljednjim trenucima susreta povrijedio se Edin Džeko, koji se odmah uhvatio za rame. Nakon meča upućen je na dodatne preglede.

Prema prvim informacijama do kojih je ekskluzivno došao SportSport.ba, operacija ključne kosti je neizbježna, a više detalja očekuje se uskoro.

Reprezentaciju Bosne i Hercegovine sada očekuju pripreme za Svjetsko prvenstvo, a svi se nadaju da će Džeko uspjeti da se oporavi i bude dio ekipe.

U grupnoj fazi, BiH će igrati protiv Kanade, Katara i Švicarske.

POGLEDAJTE VIDEO: BiH lovi Svjetsko prvenstvo protiv Italije: Ovako je izgledao dan u Zenici

Edin DžekoBosna I HercegovinaSvjetsko Prvenstvo 2026.Ozljeda
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike