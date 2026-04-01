Džekina ozljeda zabrinula naciju! Hoće li legenda uopće zaigrati na Svjetskom prvenstvu?

Bosna i Hercegovina osigurala je plasman na Svjetsko prvenstvo nakon velike pobjede u Zenici protiv Italije.

Iako su gosti prvi stigli do prednosti, Tabaković je svojim pogotkom vratio naš tim u igru i donio novu energiju reprezentaciji. Na kraju je odluka pala nakon izvođenja penala, u kojima je BiH bila uspješnija i slavila veliku pobjedu.

Ipak, završnica utakmice donijela je i loše vijesti. U posljednjim trenucima susreta povrijedio se Edin Džeko, koji se odmah uhvatio za rame. Nakon meča upućen je na dodatne preglede.

Prema prvim informacijama do kojih je ekskluzivno došao SportSport.ba, operacija ključne kosti je neizbježna, a više detalja očekuje se uskoro.

Reprezentaciju Bosne i Hercegovine sada očekuju pripreme za Svjetsko prvenstvo, a svi se nadaju da će Džeko uspjeti da se oporavi i bude dio ekipe.

U grupnoj fazi, BiH će igrati protiv Kanade, Katara i Švicarske.

