HNS se oglasio nakon pobjede Vatrenih: Evo što su objavili

Hrvatska nogometna reprezentacija obavila je formalnost u Varaždinu te je u šestom nastupu skupine L kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine upisala petu pobjedu, svladala je Gibraltar s 3-0 (1-0).

Prvi gol na utakmici postigao je Toni Fruk u 30. minuti, što je bio njegov premijerni pogodak u reprezentativnom dresu. Sve do 78. minute bilo je minimalnih 1-0 kada je novi hrvatski gol postigao Luka Sučić. I njemu je to bio prvi gol u hrvatskom dresu. U 96. minuti je Martin Erlić zabio za konačnih 3-0 što je i njemu bio reprezentativni prvijenac.

Hrvatska je ovom pobjedom došla na milimetar do potvrde plasmana na Svjetsko prvenstvo. Hrvatska ima tri boda više od Češke, kao i četiri više od Farskih otoka. Uz to, Hrvatska ima utakmicu manje od oba rivala, ali i daleko bolju razliku pogodaka.

Nakon te velike pobjede HNS je na društvenim mrežama objavio fotografiju slavlja i uz nju napisao "Red je na zajedničko slavlje. 🥳 Daaaaaa! ✊"

Kasnije je povetio objavu strijelcima protiv Gilbratara - Sučiću, Fruku i Erliću.

Uz njihovu fotografiju stoji opis "Prvi pogodak za Hrvatsku? 🤔 Tri puta u istoj utakmici! 🤯 Večer koju Toni Fruk, Luka Sučić i Martin Erlić neće nikada zaboraviti!"

