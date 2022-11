Hrvatski nogometni savez prijavio je šefa hrvatskih sudaca Brunu Marića disciplinskoj komisiji zbog njegovih izjava nakon utakmice Slaven Belupa i Hajduka u Koprivnici.

Nakon te utakmice, koja je zacvršena rezultatom 2:2, više se pričalo o suđenju i situacijama s utakmice. Navijači su predmetima gađali pomoćnog suca, a glavni arbitar utakmice Čulina imao je hrpu čudnih sudačkih procjena. Nakon susreta kritičan je bio Mislav Karoglan, trener Hajduka.

"Mislim da se sudac izgubio, a da u jednom takvom tendencioznom suđenju, a ne tražim alibi za primljene golove, ovo malo podsjeća na Jugoslaviju u ono vrijeme", poručio je.

A nakon cijele buke oko kriminalnog suđenja u Koprivnici javio se Bruno Marić, sudački šef hrvatskog nogometa, koji je na gostovanju u HNL emisiji Maxsport kanala svašta rekao, a između ostalog je odgovorio Karoglanu.

" On nema pojma kako se sudilo u Jugoslaviji! To samo govori o njemu. Nije mu bilo suđenje kao u Jugoslaviji kad mu je sudac donio odluku u njegovu korist protiv Varaždina! To je licemjerstvo, huškanje i populistička izjava. Ali, neće mu to uspjeti, nisu ljudi glupi! Bilo bi mu pametnije da je poslije utakmice uzeo kakav savjet od Zekića! Mi nismo kao suci u bivšoj državi…Došao sam ovdje, trebali smo u miru prokomentirati suđenje na polusezoni. Hrvatsko suđenje napreduje, možda ne tako brzo, ali napreduje. Imputira nam se da radimo nešto za Hajduk? Ne, to nije tako! Moramo se čvrsto oduprijeti tome. Karoglan se mogao barem ispričati sucu, barem za ono što se dogodilo od navijača."

Nakon što je dao tu izjavu, HNS je prijavio Marića disciplinskoj komisiji.

"HNS još jednom poziva sudionike domaćeg nogometa da kroz svoje izjave poštuju druge aktere – suce, igrače, trenere, klubove, navijače, medije i Savez jer time poštuju djelatnost kojom se bave. Vjerujemo da svatko svoj posao radi najbolje što može, u interesu svoje struke i organizacije koju predstavlja. U tom kontekstu, HNS ne pozdravlja izjave trenera Hajduka i predsjednika Komisije nogometnih sudaca te je Savez prijavio Brunu Marića Disciplinskoj komisiji HNS-a. Savez je stava da odgovornost koju za svoje izjave imaju djelatnici i dužnosnici klubova vrijedi i za dužnosnike Saveza te da nije primjereno predsjedniku sudačke komisije komentirati teme koje izlaze izvan djelokruga sudaca, suđenja i rada Komisije nogometnih sudaca", objavio je HNS na svojoj stranici.