U susretu 17. kola HNL-a Slaven Belupo i Hajduk su u Koprivnici igrali 2-2 (0-2). Hajduk je nakon prvog poluvremena vodio s 2-0 golovima Filipa Krovinovića (12') i Rokasa Pukštasa (28'), da bi domaći poravnali početkom nastavka preko Arbera Hoxhe (49') i Ivana Krstanovića (58' - 11m).

Nakon susreta više se pričalo o suđenju i situacijama s utakmice. Navijači su predmetima gađali pomoćnog suca, a glavni arbitar utakmice Čulina imao je hrpu čudnih sudačkih procjena. Nakon susreta kritičan je bio Mislav Karoglan, trener Hajduka.

"Mislim da se sudac izgubio, a da u jednom takvom tendencioznom suđenju, a ne tražim alibi za primljene golove, ovo malo podsjeća na Jugoslaviju u ono vrijeme", poručio je.

Nema zezancije

A nakon cijele buke oko kriminalnog suđenja u Koprivnici javio se Bruno Marić, sudački šef hrvatskog nogometa, koji je na gostovanju u HNL emisiji Maxsport kanala svašta rekao, a između ostalog je odgovorio Karoglanu.

" On nema pojma kako se sudilo u Jugoslaviji! To samo govori o njemu. Nije mu bilo suđenje kao u Jugoslaviji kad mu je sudac donio odluku u njegovu korist protiv Varaždina! To je licemjerstvo, huškanje i populistička izjava. Ali, neće mu to uspjeti, nisu ljudi glupi! Bilo bi mu pametnije da je poslije utakmice uzeo kakav savjet od Zekića! Mi nismo kao suci u bivšoj državi…Došao sam ovdje, trebali smo u miru prokomentirati suđenje na polusezoni. Hrvatsko suđenje napreduje, možda ne tako brzo, ali napreduje. Imputira nam se da radimo nešto za Hajduk? Ne, to nije tako! Moramo se čvrsto oduprijeti tome. Karoglan se mogao barem ispričati sucu, barem za ono što se dogodilo od navijača."

Sada je stigla informacija da je Marić prijavio Karoglana. Šef hrvatskih sudaca je podnio prijavu Disciplinskom sucu HNS-a Alanu Klakočeru zbog načina na koji je Karoglan komentirao suđenje u Koprivnici. Ranije je Marić na isti način prijavljivao Renea Pomsa i Zorana Zekića, trenere Osijeka i Slaven Belupa.