DINAMO LAKO DO POBJEDE PROTIV RUDEŠA: Bjeličine trupe rutinski i s pola snage povećale prednost na ljestvici

U susretu 28. kola Prve HNL u Zagrebu su nogometaši Dinama slavili protiv Rudeša s 2-0 (0-0)

Lider prvenstva Dinamo je rutinski odradio posao protiv posljednje momčadi lige Rudeša, ubilježivši i 23. pobjedu ove sezone.

Nakon vrlo slabog prvog dijela, koji je završio bez golova, Dinamo je poveo u prvoj minuti drugog poluvremena. Ubačaj Atiemwena promašila su čak trojica igrača Rudeša, a loptu je na drugoj vratnici dočekao Lovro Majer i lako poentirao. U 76. minuti na 2-0 je povećao Dani Olmo, samo par minuta nakon što je ušao u igru.

Dinamo vodi s 73 boda,a Rudeš na začelju ima samo 10.

RUDEŠ – DINAMO 0-2

90+2. minuta: KRAJ UTAKMICE! Dinamo rutinski do 2-0 pobjede.

90. minuta: Još dvije minute.

88. minuta: Sve je u znaku Dinamove momčadi. Andrić je bio u šansi, golman Rudeša odličan u intervenciji. Potom je Marin na dodavanje Ademija pokušao stići do pogotka, no otišlo je to uz okvir gola.

76. minuta: GOOOOOOOL! Dinamo je povećao prednost na 2-0, a strijelac je Olmo koji se još nije ni pravilno zagrijao.

74. minuta: Travnjak napušta strijelac Lovro Majer. Ušao je Dani Olmo.

60. minuta: Dinamo je i dalje dominatna momčad utakmice. Bilježimo novu šansu Gavranovića i novi promašaj Dinamovog napadača.

51. minuta: Šansa za Gavranovića. Ipak zaleđe.

46. minuta: GOOOOOOL! Dinamo vodi 1-0.

Teško je znati što je trener Rudeša Tomislav Ivković rekao svojim igračima u svlačionici, ali sigurno nije očekivao da će u nevjerici gledati što se zbiva već u 15. sekundi nastavka utakmice. Odmah nakon starta drugog poluvremena Dinamo je stigao do vodstva. Atiemwen je ubacio, na drugoj stativi loptu je dočekao Lovro Majer i prvak ima prednost.

45+1. minuta: Nekoliko dobrih situacija za Dinamo, ali bez pogodaka u prvom dijelu. U nastavak igre krenut će se s početnih 0-0.

45. minuta: Igrat će se minuta sudačke nadoknade vremena.

35. minuta: Evo i polušanse Rudeša. Kovačević puca, Livaković siguran.

30. minuta: Već više od pola sata odoljeva Rudeš napadima Dinama. Posljednji je šut uputio Petković s više od 20 metara. Otišlo je iznad gola.

24. minuta: Šansa za Dinamo. Atiemwen u blok. Odmah potom i Perić. Nema gola.

18. minuta: Osim pjesme probuđenih Dinamovih navijača ništa za prijaviti.

13. minuta: Majer je izveo korner, Perić gađao glavom, a lopta se od travnjaka odbila prema gornjem kutu Rudešova gola. Ipak ništa.

6. minuta: Dinamo je krenuo moćno, u prilici je sad bio Gavranović. Ostaje 0-0.

4. minuta: Nismo dugo čekali na prvu priliku. Stiže ona, očekivano, u režiji Dinamovih nogometaša, no od naoko opasnog ubačaja u šesnaesterac domaćina ipak nije bilo ništa.

1. minuta: Započela je utakmica u Kranjčevićevoj.

Koliko je ovu utakmicu Dinamov trener shvatio ozbiljno najbolje će reći informacija da je prošloga tjedna uživo pratio susret svog sljedećeg suparnika.

Igrao je taj ogled Rudeš protiv Istre 1961, upisao i drugu pobjedu u sezoni, no protiv momčadi od koje je dijeli čak 60 bodova razlike malo se čemu ima nadati. Posebice uz postavu koju Bjelica šalje na travnjak.