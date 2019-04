DANI OLMO O SVEMU ŠTO VAS ZANIMA: ‘Ovo je prvi put da me netko pita ovo pitanje’

Predviđa se da će Olmo postati najskuplji izlazni transfer iz hrvatskog prvenstva

Mnogi će se složiti da u Dinamovoj svlačionici u ovom trenutku nema boljeg igrača no što je to mladi španjolski as Dani Olmo. A da se s time slaže i struka potvrdit će se u ljetnom prijelaznom roku nogometaša kada ponude, a mogle bi one biti i rekordne za hrvatske prilike, krenu pljuštati jedna za drugom.

Pred svoj 21. rođendan Olmo je zvijezda svlačionice maksimirskog kluba, kompletnog hrvatskog prvenstva i mamac nekih od najjačih europskih timova. A sve je krenulo, prizanje u razgovoru što ga prenose Sportske novosti, slučajnim odlaskom na trening.

Ovako je krenulo

“Stariji je brat išao s tatom, a ja sam plakao i plakao, sve dok me nisu poveli sa sobom. No kako bratu na trening nije došao njegov trener, mog su oca poslali da ga on odradi. Govorio je da što će sa mnom, no inzistirali su. I kako je on trenirao brata, tako sam se i ja izmigoljio i ušao na teren. I odradio svoj prvi trening u životu. No tata Miguel, iako je trener, nikad se nije ‘pretrgao’ za moju karijeru. Znao je mjeru, bio je savjetnik, utjeha, podrška, i čovjek kojemu dugujem toliko toga. I danas sjednemo i o nogometu pričamo satima, međutim, postoji granica koju nikad nećemo i nismo prešli.”

Priča je poznata, iz Barcelonine La Masije u Maksimir je stigao 2014. godine u potezu koji je iznenadio tada koliko iznenađuje i danas. I potezu koji se pokazao kao ispravan jer pred Olmom je transfer o kakvom rijetki mogu samo sanjati.

La Masia je vrh, no…

Kaže da se danas ne osjeća kao zvijezda i da je potez koji je povukao tih dana u dogovoru sa obitelji i menadžerom bio riskantan. Dodaje i da u Barceloni nitko nije vjerovao da će to napraviti.

“La Masia je ponajbolja škola na svijetu, imaju uvjete koji su nadnaravni, imaju top terene, top trenere, top dom u kojem dečki žive i posvećeni su u potpunosti. Po tome se ne mogu uspoređivati s Dinamom, ali po svemu drugome, Dinamo ne mora na ništa drugo biti ljubomoran na Barçu. I to je upravo demonstrirao u Ligi prvaka. Ovo je škola sa strašnim potencijalom, to se demonstrira i u Europi…”

Otkriva Olmo specifičnosti Barcelonine škole.

“Čim dođeš tamo, a ja sam u La Masiju stigao s deset godina, odmah te stavljaju u tu Barçinu geometriju igre. Dakle, od pionira pa sve do juniora, svi igramo u sustavu 4-3-3. I to je osnova. Naravno, dosta se toga bazira na tehnici, na ideji, ali uvijek se prati prva momčad, i svi treneri koji tamo rade, u stalnom su kontaktu s trenerom seniora i temeljem toga diktiraju ritam rada cijele omladinske škole. Jer, jednog dana, ako i kada pokucaš na vrata prve momčadi, ne treba ti vremena za prilagodbu, tebi je usađen Barçin kod. Tako je to već generacijama…”

Novi Modrić?

Na konstataciju da je novi Luka Modrić, Olmo skromno odgovara:

“To je već ozbiljna priča, kada me se uspoređuje s najboljim na svijetu. Kada me se uspoređuje s Lukom, to je za mene… Po meni, on je uzor, putokaz kamo mogu gledati i stremiti da jednog dana dođem na njegove razine.”

‘Zaista ne razmišljam o odlasku’

A nju će dohvatiti – i to ako – jedino transferom u neku od najjačih europskih liga.

“Jesam li spreman? Stvarno, najstvarnije vam govorim: ja razmišljam jedino o utakmici protiv Rudeša ove nedjelje. Dan po dan, trening po trening, utakmica po utakmica… pa ćemo vidjeti gdje ćemo stići. Ovdje sam sretan, ovdje uživam, doista ne razmišljam o brojkama i transferima. Osnovni napredak, kao i napredak ove momčadi s kojom uživam igrati doista mi je primaran: mislim, uostalom, da još imam stvari u igri koje mogu popraviti: završnica, skok, brzina, lijeva noga, šut s distance… želim naučiti sve, želim još napredovati. Ne inzistirajte, zaista kažem da ne razmišljam o odlasku. Meni je ovdje odlično…”

I dok se distancira od priča o transferu, čini se da je Olmo bio skroz iskren na upit gdje se vidi za pet godina.

“Ovo je prvi put da me netko pita ovo pitanje… Ne znam, živim trenutak. I samo bih volio da sam zdrav i sretan. Odnosno, da smo svi zdravi i sretni”, zaključio je.