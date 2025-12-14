Ni vrh ni dno nisu jasni! HNL u potpunoj neizvjesnosti, evo kako stoje stvari...

Susret Istre 1961 i Rijeke trebao je zaključiti 17. kolo HNL-a, ali je zbog guste magle prekinut i odgođen. Time je polusezona ostala bez konačnog raspleta, a ljestvica i dalje nepotpuna kolo prije kraja jesenskog dijela prvenstva.

Neizvjesnost vlada na svim frontama. Dinamo vodi s tek bodom prednosti ispred Hajduka, dok se iza njih vodi žestoka borba za europske pozicije u kojoj zasad najbolje stoji Slaven Belupo. Sve dodatno komplicira činjenica da Istra i Rijeka tek moraju odigrati preostalih 75 minuta.

Ništa mirnije nije ni na dnu. Osijek ulazi u završnicu godine kao posljednji, s dva boda manje od Vukovara 1991, dok su Gorica i Lokomotiva također opasno blizu zone ispadanja.

U sljedećem kolu Dinamo dočekuje Lokomotivu, Hajduk Vukovar. Osijek će tražiti pobjedu na domaćem terenu protiv Slaven Belupa, Rijeka će Goricu dočekati na Rujevici. Istra će u goste Varaždinu.

