Proteklog vikenda započeo je proljetni HNL-a, a naravno, tada se i raspravlja o sudačkim odlukama, uglavnom onim sumnjivim...

Mario Strahonja detaljan kao i uvijek

Sudački ekspert HRT-a Marijo Strahonja je u večerašnjoj emisiji Stadion komentirao suđenje na utakmicama Prve HNL u 21. kolu. Derbi tog kola odigran je na stadionu Maksimir, na kojem je Dinamo slavio protiv Rijeke 2:0 te se od nje odvojio na tri boda razlike, a ima i utakmicu manje. Tu utakmicu je Strahonja i prvu komentirao.

"Igor Pajač je dobro odsudio utakmicu. Kad sudac ima ovakav pristup i fokus na utakmicu, onda je rezultat dobrog suđenja neizbježan. Situacije koje je imao, prosudio je dobro", rekao je Strahonja u uvodu, a prvo što je analizirao bila je situacija iz sedme minute, u kojoj je nakon Oršićevog ubačaja Andrija Vukčević bio na Komnenu Andriću, a Andrić završio na travnjaku.

'Andrić je kasnio u reakciji, minimalni kontakt, nije ga srušio'

"Tražio se kazneni udarac, ali Andrić ovdje kasni u reakciji. Došlo je do minimalnog kontakta, no on nije narušio koordinaciju pokreta Andrića s obzirom na to da on kasni na tu loptu. Nikako ne bi bilo dobro da je sudac ovdje dosudio kazneni udarac. Još više jer je zaključak na seminaru bio da se lagani kontakti ne smiju presuđivati kao penal. Ispravna odluka suca i kasnije tiha provjera VAR-a, rekao je Strahonja.

Druga situacija odvila se ponovno u šesnaestercu Rijeke. Velkovski je igrao rukom, VAR je provjeravao, no u konačnici nije ništa dosuđeno.

- Došlo je do kontakta lopte i ruke, ali plavi igrač je prvi došao do lopte i uputio loptu prema vrataru. No, pozicija ruke obrambenog igrača je prirodna u odnosu na skok koji je napravio. Ovdje je i upitno je li ruka ili rame, ali nikako nije kažnjivo za kazneni udarac, objasnio je Strahonja.

O iscrtavanjima

U 22. minuti sporna je bila pozicija Andrića čiji je udarac prethodio golu Šutala.

"Crte u prijenosu možda nisu bile najidealnije ili najvjerodostojnije. Međutim, njih iscrtava softver i tu u principu ne možete ništa učiniti. Radi se o Uefinoj licenci. Nije bilo zaleđa, što smo i mi pokazali. Ovdje bi bilo najbolje da pomoćni sudac i nije podigao zastavicu jer se radi o graničnom slučaju, tada se dogodi pogodak pa ide tiha provjera. Pomoćni sudac se malo požurio, no zaleđa nije bilo", rekao je Strahonja.

Na dvoboju Osijeka i Slaven Belupa nije bilo spornih situacija, a sudio je Duje Strukan iz Splita.

'Zebec je u dvije situacije trebao biti bolji'

"On je bio tradicionalno staložen i uvjerljiv. Dobar pristup i fokus, tradicionalno je sudac od povjerenja", kratko je komentirao Strahonja. Za posao koji je obavio Mario Zebec na utakmici Šibenika i Hajduka ovako je kazao:

"U dvije situacije je trebao biti bolji."

Start Batarela na Mlakaru u 13. minuti - Zebec iz blizine pokazuje Mlakaru da ustane.

"Jasna i očigledna pogreška. Evidentno je da je krivo procijenio, da očito nije vidio jasno i čisto gaženje. Teško mi je iz moje perspektive reći je li mu nešto omelo vidno polje, ali dobro je što je VAR soba prepoznala situaciju i što je on to prihvatio i u konačnici donio dobru odluku", objasnio je Strahonja.

'Definitivno ovo nije kažnjiva ruka Hajduka, ali je ona Šibenika'

Šibenik je u 47. minuti tražio jedanaesterac.

"Definitivno ovo nije kažnjiva ruka", rekao je Strahonja, ali istaknuo pogrešku suca tri minute ranije kad je Hajduk tražio penal.

"Ovo je kažnjiva ruka. Vidimo otvorenu lijevu ruku, a obrambeni igrač nije bio pod pritiskom ili kontaktom. Neprirodni položaj iznad ramena, trebalo je suditi kazneni udarac. Dobra reakcija VAR sobe."

'Perićev start nije za faul'

U 79. start Perića na Livaji u kaznenom prostoru. Navijači Hajduka na tribini su burno reagirali, tražili su penal...

"Dobro da nije suđen prekršaj, ovo je dobra odluka suca. Do kontakta je došlo kada je lopta otišla, takvi kontakti u kaznenom prostoru nikako ne bi trebali biti kažnjivi", poručio je Strahonja.